Силы обороны остановили 40 штурмов на Покровском направлении, 4 боестолкновения продолжаются до сих пор, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 130 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли 54 авиационных ударов, сбросив при этом 80 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1098 дронов-камикадзе и осуществили почти 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

Сегодня враг четыре раза атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска, кроме того, нанес авиаудар по районам населенных пунктов Колодязное и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в направлении Новой Кругляковки, получил отпор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, одно боестолкновение остается незавершенным.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Украинские подразделения отразили шесть атак.

На Торецком направлении сегодня произошло шесть боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Попового Яра. Наши защитники отразили 40 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Попов Яр, Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье и Покровск.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежен 151 оккупант, из которых 84 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре автомобиля, средство спутниковой связи, восемь мест укрытия, 10 мотоциклов, миномет и пять БпЛА.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Ровнополя, семь боестолкновений еще продолжаются. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Под авиаударом оказалась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отражена. Под авиаударом оказалась Отрадокаменка.

Курское направление

На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 18 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы, совершил 196 артиллерийских обстрелов.

Сегодня стоит отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 27-го Печерского полка Национальной гвардии Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

