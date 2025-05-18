РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8546 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
7 726 30

Генштаб ВСУ о ситуации на Курском направлении

ВСУ на Курском направлении

Подразделения Сил обороны Украины продолжают сохранять военное присутствие в Курской области РФ и выполнять задачи по назначению на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Цель ВСУ на Курщине

Цель наших войск остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы "на замке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин

С целью сдерживания продвижения украинских войск в Курской области и восстановления утраченных территорий враг был вынужден перебросить сюда самые боеспособные подразделения, а также задействовать оперативные резервы с других направлений и воинские части на этапе формирования. В то же время, фактически, только переброска на Курщину 12 тысяч военнослужащих КНДР из числа наиболее подготовленных спецназовцев позволила двум вражеским армиям создать действенную группировку, чтобы переломить ситуацию на направлении.

Кроме того, россияне создали преимущество в БПЛА, а авиация осуществила беспрецедентное количество авиаударов с применением управляемых авиабомб по территории собственной области. Враг был вынужден перераспределить летный ресурс тактической авиации - 60-70% авиаударов в сутки были перенацелены именно на Курское направление. Так, в результате авиаударов собственной армии город Суджа почти полностью разрушен.

Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая при этом опыт предыдущих операций.

С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в приграничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение.

Также смотрите: Удар высокоточными авиабомбами по месту скопления врага в Курской области. ВИДЕО

Статистика потерь врага в зоне ответственности группировки "Курск"

Начиная с 6 августа 2024 года, противник здесь потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч - граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.

В общем уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники рф, в частности:
- 199 танков,
- 1045 боевых бронемашин,
- 636 артиллерийских систем,
- 17 РСЗО,
- 15 средств ПВО,
- 1 самолет,
- 3 вертолета,
- 1567 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 2068 единиц автотранспорта,
- 56 единиц специальной техники.

Что происходит сегодня

На сегодня враг продолжает штурмовые действия с целью вытеснения наших сил из Курской области и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумщину и Харьковщину", - отметили в Генштабе.

Также смотрите: В селе Снагость на Курщине уничтожен автомобильный мост: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Автор: 

Генштаб ВС (6837) боевые действия (4761) Курск (1182) Суджа (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
18.05.2025 15:43 Ответить
+14
Гарно розписати в ГШ завжди вміли.
Всю службу займалися папірцями.
Все під контролем!
Зеля і скумбрія в Ватикані.
Якщо щось на фронті пішло не так, то винен механік-водій чи сержант одного з підрозділів.
ГШ завжди ні при чому.
Напевно ГШ не в курсі про рапорт комбата 47 бригади, яка якраз таки на курському напрямку воює.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:54 Ответить
+14
На задньому фоні "військовий" (насправді охоронець), який воює на всіх напрямках куди б не приїхав "потужний".
Їх там декілька таких біля Зєлі.
Масовка для картинки, щоб кріпакам показати, який Вова безстрашний.
На "передовій" без каски на голові ходить!
Коли приїхав до Німеччини на зустріч, а там збоку стояли звичайні українці, то біг з машини до приміщення як заєць.
Добре що хоч не обі💩 по дорозі від страху🤡
показать весь комментарий
18.05.2025 16:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курска волость это Украина.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:41 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 15:43 Ответить
На задньому фоні "військовий" (насправді охоронець), який воює на всіх напрямках куди б не приїхав "потужний".
Їх там декілька таких біля Зєлі.
Масовка для картинки, щоб кріпакам показати, який Вова безстрашний.
На "передовій" без каски на голові ходить!
Коли приїхав до Німеччини на зустріч, а там збоку стояли звичайні українці, то біг з машини до приміщення як заєць.
Добре що хоч не обі💩 по дорозі від страху🤡
показать весь комментарий
18.05.2025 16:05 Ответить
який в дупу військовий це охоронець каламойші та зепрезедента М. Донець якому той дав звання бригадного генерала декілька місяців тому.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:12 Ответить
Ого.
То це незламно!?
Чи вже потужно!?
А може сильно!?
Тут дійсно тепер можна заплутатись🤭🤙
показать весь комментарий
18.05.2025 19:14 Ответить
Обычно ж все другие презики ездят без охраны, так же?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:33 Ответить
З охороною!
Тут без варіантів!
Їх і не питають, хочуть вони охорону чи ні.
Такий протокол.
Але їх не фотографують і не називають "військовими" на передовій.
В х#йл@ також одні і ті самі фсошники: рибаки, прихожани в церкві і військові.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:50 Ответить
Курська операція триває вже понад дев'ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані...Плани противника щодо створення так званої "зони безпеки" на Сумщині було зірвано. Джерело: https://censor.net/ua/n3552910 Джерело: https://censor.net/ua/n3552910

Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву "громко заявленного" контрнаступления ВСУ успешно выполнена. Текст якоїсь російської інфопомийки

Таке враження - ,що тексти пресслужбам пишуть одні й ті самі люди...
показать весь комментарий
18.05.2025 15:49 Ответить
Вдарити по щоці ***** це не означає послати ворога в нокдаун. Час вже закривати тему Курська волость. Треба рятувати Сумщину. Її частина території під контролем ворога. І це були досить вигідні позиції. Але втратили.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:49 Ответить
Гарно розписати в ГШ завжди вміли.
Всю службу займалися папірцями.
Все під контролем!
Зеля і скумбрія в Ватикані.
Якщо щось на фронті пішло не так, то винен механік-водій чи сержант одного з підрозділів.
ГШ завжди ні при чому.
Напевно ГШ не в курсі про рапорт комбата 47 бригади, яка якраз таки на курському напрямку воює.
показать весь комментарий
18.05.2025 15:54 Ответить
Ну ОК, тоді міняємо Суджу на Крим та Донбасс.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:06 Ответить
Так нема вже чого міняти.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:53 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2025 16:08 Ответить
Це хто бл, той уйобок що ще з одним уйобком івановим 2 роки в підвалі ховались і плакали як Порошенко їм в труси насрав?
показать весь комментарий
18.05.2025 16:13 Ответить
Спитай у віслюка оманського нелоха простроченого, він вже 6 років ходе з повними трусами гімна і розказує що то порох винуватий.
показать весь комментарий
18.05.2025 18:41 Ответить
Так вони до цих пір те спіднє так і не замінили.
Сидять з розумними хлЄбалами в обі💩 трусах.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:18 Ответить
Ну і, як водиться в ОП, чистою рідною мовою ***** та Зеленського - російською.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:21 Ответить
Заметушилися штабісти після заяв одного комбата
показать весь комментарий
18.05.2025 16:11 Ответить
якщо вже робити таку операцію то не тільки заради санітарної зони , блокування курської АЕС дало б змогу говорити про відхід кацапів з української АЕС, а так досить сумнівна користь щоб так ризикувати.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:32 Ответить
Ціль курської операції-знищити неіснуюче ударне угрупування і відтягнути сили з донецького напрямку.Результат-кацапи з мінімальними втратами кабами і дронами знищили боєздатні сили ЗСУ!!!
показать весь комментарий
18.05.2025 17:02 Ответить
А чому ви ***** за наші втрати не пишите і це "дякуючи " вашій дебільній " Курській операції" вона перетворилась на Сумську.
показать весь комментарий
18.05.2025 16:56 Ответить
Багато чого цілого дісталося кацапам,так говорять люди у формі
показать весь комментарий
18.05.2025 17:04 Ответить
Коли в новинах ГШ писав,що вони щось там контролють,те було декілька днів,как просране.Навіть достовірною інформацією ГШ не володів
показать весь комментарий
18.05.2025 17:10 Ответить
Какого пуя ви на нас напали
показать весь комментарий
18.05.2025 17:37 Ответить
Курську операцію можна було б назвати успішною, якби курська АЕС була б за нами. Все інше, вигадка сирського.
показать весь комментарий
18.05.2025 17:48 Ответить
А в Генштабі, виявляється, непогані байкарі сидять. Їм би книжки для дітей писати, бо планування військових операцій явно не їх сильна сторона.
показать весь комментарий
18.05.2025 19:00 Ответить
Тих, хто вмів планувати військові оперції, наш потужний лідер звільнив разом з Залужним, просто Залужного злякались зовсім вигнати, а увесь попередній Генштаб відправили поза штат.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:40 Ответить
Я не всрався, я не всрався )))
показать весь комментарий
18.05.2025 21:40 Ответить
 
 