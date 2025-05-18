Генштаб ВСУ о ситуации на Курском направлении
Подразделения Сил обороны Украины продолжают сохранять военное присутствие в Курской области РФ и выполнять задачи по назначению на Курском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Цель ВСУ на Курщине
Цель наших войск остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.
Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы "на замке".
С целью сдерживания продвижения украинских войск в Курской области и восстановления утраченных территорий враг был вынужден перебросить сюда самые боеспособные подразделения, а также задействовать оперативные резервы с других направлений и воинские части на этапе формирования. В то же время, фактически, только переброска на Курщину 12 тысяч военнослужащих КНДР из числа наиболее подготовленных спецназовцев позволила двум вражеским армиям создать действенную группировку, чтобы переломить ситуацию на направлении.
Кроме того, россияне создали преимущество в БПЛА, а авиация осуществила беспрецедентное количество авиаударов с применением управляемых авиабомб по территории собственной области. Враг был вынужден перераспределить летный ресурс тактической авиации - 60-70% авиаударов в сутки были перенацелены именно на Курское направление. Так, в результате авиаударов собственной армии город Суджа почти полностью разрушен.
Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая при этом опыт предыдущих операций.
С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в приграничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение.
Статистика потерь врага в зоне ответственности группировки "Курск"
Начиная с 6 августа 2024 года, противник здесь потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч - граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.
В общем уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники рф, в частности:
- 199 танков,
- 1045 боевых бронемашин,
- 636 артиллерийских систем,
- 17 РСЗО,
- 15 средств ПВО,
- 1 самолет,
- 3 вертолета,
- 1567 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 2068 единиц автотранспорта,
- 56 единиц специальной техники.
Что происходит сегодня
На сегодня враг продолжает штурмовые действия с целью вытеснения наших сил из Курской области и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.
"Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумщину и Харьковщину", - отметили в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
Їх там декілька таких біля Зєлі.
Масовка для картинки, щоб кріпакам показати, який Вова безстрашний.
На "передовій" без каски на голові ходить!
Коли приїхав до Німеччини на зустріч, а там збоку стояли звичайні українці, то біг з машини до приміщення як заєць.
Добре що хоч не обі💩 по дорозі від страху🤡
То це незламно!?
Чи вже потужно!?
А може сильно!?
Тут дійсно тепер можна заплутатись🤭🤙
Тут без варіантів!
Їх і не питають, хочуть вони охорону чи ні.
Такий протокол.
Але їх не фотографують і не називають "військовими" на передовій.
В х#йл@ також одні і ті самі фсошники: рибаки, прихожани в церкві і військові.
Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву "громко заявленного" контрнаступления ВСУ успешно выполнена. Текст якоїсь російської інфопомийки
Таке враження - ,що тексти пресслужбам пишуть одні й ті самі люди...
Всю службу займалися папірцями.
Все під контролем!
Зеля і скумбрія в Ватикані.
Якщо щось на фронті пішло не так, то винен механік-водій чи сержант одного з підрозділів.
ГШ завжди ні при чому.
Напевно ГШ не в курсі про рапорт комбата 47 бригади, яка якраз таки на курському напрямку воює.
Сидять з розумними хлЄбалами в обі💩 трусах.