Генштаб ВСУ о ситуации на Курском направлении

Подразделения Сил обороны Украины продолжают сохранять военное присутствие в Курской области РФ и выполнять задачи по назначению на Курском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Цель ВСУ на Курщине

Цель наших войск остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 км² вражеской территории. Планы противника по созданию так называемой "зоны безопасности" на Сумщине были сорваны. Мир увидел неспособность российской армии удерживать собственные границы "на замке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин

С целью сдерживания продвижения украинских войск в Курской области и восстановления утраченных территорий враг был вынужден перебросить сюда самые боеспособные подразделения, а также задействовать оперативные резервы с других направлений и воинские части на этапе формирования. В то же время, фактически, только переброска на Курщину 12 тысяч военнослужащих КНДР из числа наиболее подготовленных спецназовцев позволила двум вражеским армиям создать действенную группировку, чтобы переломить ситуацию на направлении.

Кроме того, россияне создали преимущество в БПЛА, а авиация осуществила беспрецедентное количество авиаударов с применением управляемых авиабомб по территории собственной области. Враг был вынужден перераспределить летный ресурс тактической авиации - 60-70% авиаударов в сутки были перенацелены именно на Курское направление. Так, в результате авиаударов собственной армии город Суджа почти полностью разрушен.

Для противодействия численно превосходящему противнику Силы обороны Украины прибегают к асимметричным действиям, тактике активной обороны, учитывая при этом опыт предыдущих операций.

С учетом обстоятельств, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают активные действия в приграничье Курщины. Им нелегко, но эта борьба имеет стратегическое значение.

Также смотрите: Удар высокоточными авиабомбами по месту скопления врага в Курской области. ВИДЕО

Статистика потерь врага в зоне ответственности группировки "Курск"

Начиная с 6 августа 2024 года, противник здесь потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч - граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.

В общем уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники рф, в частности:

- 199 танков,

- 1045 боевых бронемашин,

- 636 артиллерийских систем,

- 17 РСЗО,

- 15 средств ПВО,

- 1 самолет,

- 3 вертолета,

- 1567 БПЛА оперативно-тактического уровня,

- 2068 единиц автотранспорта,

- 56 единиц специальной техники.

Что происходит сегодня

На сегодня враг продолжает штурмовые действия с целью вытеснения наших сил из Курской области и формирования "зон безопасности" в приграничных районах Сумщины. Для этого агрессор вынужден перебрасывать резервы с других направлений, в частности воздушно-десантные войска и морскую пехоту, которые должны были усилить наступательные действия на Торецком, Покровском и Ореховском направлениях.

"Силы обороны Украины продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе, технике и вооружении. Важно это делать именно на российской территории, чтобы обезопасить от продвижения врага украинские Сумщину и Харьковщину", - отметили в Генштабе.

Также смотрите: В селе Снагость на Курщине уничтожен автомобильный мост: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.