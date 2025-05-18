Генштаб ЗСУ про ситуацію на Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України продовжують зберігати військову присутність у Курській області РФ та виконувати завдання за призначенням на Курському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Мета ЗСУ на Курщині

Мета наших військ залишається незмінною – забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Курська операція триває вже понад дев’ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км² ворожої території. Плани противника щодо створення так званої "зони безпеки" на Сумщині було зірвано. Світ побачив неспроможність російської армії утримувати власні кордони "на замку".

З метою стримування просування українських військ у Курській області та відновлення втрачених територій ворог був змушений перекинути сюди найбоєздатніші підрозділи, а також задіяти оперативні резерви з інших напрямків та військові частини на етапі формування. Водночас, фактично, лише перекидання на Курщину 12 тисяч військовослужбовців КНДР із числа найбільш підготовлених спецпризначенців дозволило двом ворожим арміям створити дієве угруповання, щоб переламати ситуацію на напрямку.

Крім того, росіяни створили перевагу в БПЛА, а авіація здійснила безпрецедентну кількість авіаударів із застосуванням керованих авіабомб по території власної області. Ворог був змушений перерозподілити льотний ресурс тактичної авіації – 60-70% авіаударів на добу були перенацілено саме на Курський напрямок. Так, внаслідок авіаударів власної армії місто Суджа майже повністю зруйновано.

Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій, тактики активної оборони, враховуючи водночас досвід попередніх операцій.

З урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення.

Статистика втрат ворога в зоні відповідальності угруповання "Курськ"

Починаючи з 6 серпня 2024 року, противник тут втратив 63 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, із них близько 4 тисяч — громадяни КНДР. У полон взято 968 ворожих вояків.

Загалом знищено або пошкоджено 5607 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема:

• 199 танків,

• 1045 бойових бронемашин,

• 636 артилерійських систем,

• 17 РСЗВ,

• 15 засобів ППО,

• 1 літак,

• 3 гелікоптери,

• 1567 БПЛА оперативно-тактичного рівня,

• 2068 одиниць автотранспорту,

• 56 одиниць спеціальної техніки.

Що відбувається сьогодні

На сьогодні ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення наших сил з Курської області та формування "зон безпеки" в прикордонних районах Сумщини. Для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

"Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Важливо це робити саме на російській території, щоб убезпечувати від просування ворога українські Сумщину та Харківщину", - наголосили в Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.