Генштаб ЗСУ про ситуацію на Курському напрямку

ЗСУ на Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України продовжують зберігати військову присутність у Курській області РФ та виконувати завдання за призначенням на Курському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Мета ЗСУ на Курщині

Мета наших військ залишається незмінною – забезпечення буферної зони в прикордонних районах із Росією, щоб запобігти новій наступальній кампанії ворога на Сумському та Харківському напрямках.

Курська операція триває вже понад дев’ять місяців, і її ключові завдання були успішно виконані. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 км² ворожої території. Плани противника щодо створення так званої "зони безпеки" на Сумщині було зірвано. Світ побачив неспроможність російської армії утримувати власні кордони "на замку".

З метою стримування просування українських військ у Курській області та відновлення втрачених територій ворог був змушений перекинути сюди найбоєздатніші підрозділи, а також задіяти оперативні резерви з інших напрямків та військові частини на етапі формування. Водночас, фактично, лише перекидання на Курщину 12 тисяч військовослужбовців КНДР із числа найбільш підготовлених спецпризначенців дозволило двом ворожим арміям створити дієве угруповання, щоб переламати ситуацію на напрямку.

Крім того, росіяни створили перевагу в БПЛА, а авіація здійснила безпрецедентну кількість авіаударів із застосуванням керованих авіабомб по території власної області. Ворог був змушений перерозподілити льотний ресурс тактичної авіації – 60-70% авіаударів на добу були перенацілено саме на Курський напрямок. Так, внаслідок авіаударів власної армії місто Суджа майже повністю зруйновано.

Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій, тактики активної оборони, враховуючи водночас досвід попередніх операцій.

З урахуванням обставин, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують активні дії в прикордонні Курщини. Їм нелегко, але ця боротьба має стратегічне значення.

Статистика втрат ворога в зоні відповідальності угруповання "Курськ"

Починаючи з 6 серпня 2024 року, противник тут втратив 63 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, із них близько 4 тисяч — громадяни КНДР. У полон взято 968 ворожих вояків.

Загалом знищено або пошкоджено 5607 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема:
• 199 танків,
• 1045 бойових бронемашин,
• 636 артилерійських систем,
• 17 РСЗВ,
• 15 засобів ППО,
• 1 літак,
• 3 гелікоптери,
• 1567 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
• 2068 одиниць автотранспорту,
• 56 одиниць спеціальної техніки.

Що відбувається сьогодні

На сьогодні ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення наших сил з Курської області та формування "зон безпеки" в прикордонних районах Сумщини. Для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

"Сили оборони України продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі, техніці та озброєнні. Важливо це робити саме на російській території, щоб убезпечувати від просування ворога українські Сумщину та Харківщину", - наголосили в Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

18.05.2025 15:43
Гарно розписати в ГШ завжди вміли.
Всю службу займалися папірцями.
Все під контролем!
Зеля і скумбрія в Ватикані.
Якщо щось на фронті пішло не так, то винен механік-водій чи сержант одного з підрозділів.
ГШ завжди ні при чому.
Напевно ГШ не в курсі про рапорт комбата 47 бригади, яка якраз таки на курському напрямку воює.
18.05.2025 15:54
На задньому фоні "військовий" (насправді охоронець), який воює на всіх напрямках куди б не приїхав "потужний".
Їх там декілька таких біля Зєлі.
Масовка для картинки, щоб кріпакам показати, який Вова безстрашний.
На "передовій" без каски на голові ходить!
Коли приїхав до Німеччини на зустріч, а там збоку стояли звичайні українці, то біг з машини до приміщення як заєць.
Добре що хоч не обі💩 по дорозі від страху🤡
18.05.2025 16:05
Курска волость это Украина.
18.05.2025 15:41
18.05.2025 15:43
На задньому фоні "військовий" (насправді охоронець), який воює на всіх напрямках куди б не приїхав "потужний".
Їх там декілька таких біля Зєлі.
Масовка для картинки, щоб кріпакам показати, який Вова безстрашний.
На "передовій" без каски на голові ходить!
Коли приїхав до Німеччини на зустріч, а там збоку стояли звичайні українці, то біг з машини до приміщення як заєць.
Добре що хоч не обі💩 по дорозі від страху🤡
18.05.2025 16:05
який в дупу військовий це охоронець каламойші та зепрезедента М. Донець якому той дав звання бригадного генерала декілька місяців тому.
18.05.2025 16:12
Ого.
То це незламно!?
Чи вже потужно!?
А може сильно!?
Тут дійсно тепер можна заплутатись🤭🤙
18.05.2025 19:14
Обычно ж все другие презики ездят без охраны, так же?
18.05.2025 19:33
З охороною!
Тут без варіантів!
Їх і не питають, хочуть вони охорону чи ні.
Такий протокол.
Але їх не фотографують і не називають "військовими" на передовій.
В х#йл@ також одні і ті самі фсошники: рибаки, прихожани в церкві і військові.
18.05.2025 19:50
Главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву "громко заявленного" контрнаступления ВСУ успешно выполнена. Текст якоїсь російської інфопомийки

Таке враження - ,що тексти пресслужбам пишуть одні й ті самі люди...
18.05.2025 15:49
Вдарити по щоці ***** це не означає послати ворога в нокдаун. Час вже закривати тему Курська волость. Треба рятувати Сумщину. Її частина території під контролем ворога. І це були досить вигідні позиції. Але втратили.
18.05.2025 15:49
Гарно розписати в ГШ завжди вміли.
Всю службу займалися папірцями.
Все під контролем!
Зеля і скумбрія в Ватикані.
Якщо щось на фронті пішло не так, то винен механік-водій чи сержант одного з підрозділів.
ГШ завжди ні при чому.
Напевно ГШ не в курсі про рапорт комбата 47 бригади, яка якраз таки на курському напрямку воює.
18.05.2025 15:54
Ну ОК, тоді міняємо Суджу на Крим та Донбасс.
18.05.2025 16:06
Так нема вже чого міняти.
18.05.2025 16:53
18.05.2025 16:08
Це хто бл, той уйобок що ще з одним уйобком івановим 2 роки в підвалі ховались і плакали як Порошенко їм в труси насрав?
18.05.2025 16:13
Спитай у віслюка оманського нелоха простроченого, він вже 6 років ходе з повними трусами гімна і розказує що то порох винуватий.
18.05.2025 18:41
Так вони до цих пір те спіднє так і не замінили.
Сидять з розумними хлЄбалами в обі💩 трусах.
18.05.2025 19:18
Ну і, як водиться в ОП, чистою рідною мовою ***** та Зеленського - російською.
18.05.2025 16:21
Заметушилися штабісти після заяв одного комбата
18.05.2025 16:11
якщо вже робити таку операцію то не тільки заради санітарної зони , блокування курської АЕС дало б змогу говорити про відхід кацапів з української АЕС, а так досить сумнівна користь щоб так ризикувати.
18.05.2025 16:32
Ціль курської операції-знищити неіснуюче ударне угрупування і відтягнути сили з донецького напрямку.Результат-кацапи з мінімальними втратами кабами і дронами знищили боєздатні сили ЗСУ!!!
18.05.2025 17:02
А чому ви ***** за наші втрати не пишите і це "дякуючи " вашій дебільній " Курській операції" вона перетворилась на Сумську.
18.05.2025 16:56
Багато чого цілого дісталося кацапам,так говорять люди у формі
18.05.2025 17:04
Коли в новинах ГШ писав,що вони щось там контролють,те було декілька днів,как просране.Навіть достовірною інформацією ГШ не володів
18.05.2025 17:10
Какого пуя ви на нас напали
18.05.2025 17:37
Курську операцію можна було б назвати успішною, якби курська АЕС була б за нами. Все інше, вигадка сирського.
18.05.2025 17:48
А в Генштабі, виявляється, непогані байкарі сидять. Їм би книжки для дітей писати, бо планування військових операцій явно не їх сильна сторона.
18.05.2025 19:00
Тих, хто вмів планувати військові оперції, наш потужний лідер звільнив разом з Залужним, просто Залужного злякались зовсім вигнати, а увесь попередній Генштаб відправили поза штат.
18.05.2025 22:40
Я не всрався, я не всрався )))
18.05.2025 21:40
 
 