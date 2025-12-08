Оператори дронів "Птахів Мадяра" підсмажили рашиста серед поля. ВIДЕО

Український оператор дрона під час прольоту над дорогою серед степової місцевості виявив окупанта, який намагався пройти полем до лісосмуги, щоб сховатися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць 414‑ї бригади "Птахів Мадяра" влучно поцілив БпЛА та ліквідував рашиста.

Військовий РФ намагався відстрілювався від безпілотника, але безрезультатно.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок удару на кадрах видно підсмажене тіло загарбника, що так і залишилося лежати серед дороги.

Дивіться також: Дрон "Птахів Мадяра" наздогнав загарбника, який тікав до свого укриття. ВIДЕО