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Третя штурмова бригада знищила російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". ВIДЕО
Бійці Третьої штурмової бригади успішно уразили РСЗВ ТОС‑1А "Сонцепьок" окупантів під час його бойової роботи, чим реактивна установка і видала своє місцеперебування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі також відпрацювали та знищили засоби РЕБ, антени, Starlink, гармату та міномет загарбників.
Крім того, українські воїни рознесли на друзки 2 автівки та влучили у 3 укриття з російською піхотою всередині.
Відео бригада оприлюднила у своєму телеграм‑каналі.
Також раніше повідомлялося, що українські пілоти знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Лиманському напрямку.
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