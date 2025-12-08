Бійці 225‑го штурмового полку знищили російську піхоту біля Олексіївки на Сумщині. ВIДЕО

На Сумщині, в районі населеного пункту Олексіївка, окупанти поодинці або малими групами намагаються прорватися до позицій Сил оборони, але безрезультатно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники батальйону "Pentagon" 225‑го окремого штурмового полку поділилися кадрами уражень безпілотниками по ворожій піхоті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті бойової роботи оператори дронів ліквідували 7 загарбників.

"Тіла ліквідованих російських штурмових груп концентруються щільно на невеликих ділянках - там, де підрозділи ворога примусово кидають у наступ", - додають бійці під відео.

Дивіться також: Воїни 425‑го штурмового полку ліквідували 12 окупантів у Покровську. ВIДЕО

Також повідомлялося, що 225 штурмовий полк отримав майже 3000 різних дронів від громади Києва, - Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон "Птахів Мадяра" наздогнав загарбника, який тікав до свого укриття. ВIДЕО