2 964 2
Бійці 225‑го штурмового полку знищили російську піхоту біля Олексіївки на Сумщині. ВIДЕО
На Сумщині, в районі населеного пункту Олексіївка, окупанти поодинці або малими групами намагаються прорватися до позицій Сил оборони, але безрезультатно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники батальйону "Pentagon" 225‑го окремого штурмового полку поділилися кадрами уражень безпілотниками по ворожій піхоті.
У результаті бойової роботи оператори дронів ліквідували 7 загарбників.
"Тіла ліквідованих російських штурмових груп концентруються щільно на невеликих ділянках - там, де підрозділи ворога примусово кидають у наступ", - додають бійці під відео.
Також повідомлялося, що 225 штурмовий полк отримав майже 3000 різних дронів від громади Києва, - Кличко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль