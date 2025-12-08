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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Бои на Сумщине
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Бойцы 225-го штурмового полка уничтожили российскую пехоту возле Алексеевки на Сумщине. ВИДЕО

На Сумщине, в районе населенного пункта Алексеевка, оккупанты поодиночке или небольшими группами пытаются прорваться к позициям Сил обороны, но безрезультатно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники батальона "Pentagon" 225-го отдельного штурмового полка поделились кадрами поражений беспилотниками по вражеской пехоте.

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Вследствие боевой работы операторы дронов ликвидировали 7 захватчиков.

"Тела ликвидированных российских штурмовых групп концентрируются плотно на небольших участках - там, где подразделения врага принудительно бросают в наступление", - добавляют бойцы под видео.

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Также сообщалось, что 225 штурмовой полк получил почти 3000 различных дронов от громады Киева, - Кличко.

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Автор: 

армия РФ (23110) Сумская область (4250) уничтожение (10067) дроны (7413) Сумский район (621) Алексеевка (8) 225-й ОШП (60)
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