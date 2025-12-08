На фронте произошло 131 боевое столкновение, 36 из них – на Покровском направлении, – Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 131 боевое столкновеление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 44 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3053 дронов-камикадзе и осуществили 3235 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиационные бомбы, и осуществил более ста обстрелов.

Боевые действия в Харьковской области

Сегодня враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Долгенького, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении противник осуществил четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодези, Дробышево и в сторону Лимана, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультиного, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток противник 36 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.