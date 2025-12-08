РФ демонстрирует самые высокие темпы наступления за годы войны, - The Telegraph

Россия заняла в ноябре около 322 кв. км украинской территории - это один из самых высоких темпов с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным DeepState, в ноябре российские войска продвинулись примерно на 200 квадратных миль (322 кв. км), что в два раза больше, чем в октябре. Институт изучения войны отмечает, что такие показатели приближаются к самым интенсивным с момента начала вторжения в 2022 году. На востоке РФ продолжает давить на район Северска и направление Славянска.

The Telegraph пишет, что нынешние успехи россиян усиливают позиции тех, кто призывает к "мирным договоренностям" на условиях Москвы. Одним из вариантов, который, по данным издания, обсуждали с командой Дональда Трампа, были масштабные территориальные уступки Украины - Киев и европейские партнеры это отвергли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть держатся на двухнедельных максимумах из-за геополитических рисков, ‒ Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительную беседу с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Вскоре после этого РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским городам. Между тем в США звучат противоречивые заявления: Дональд Трамп-младший предположил полный отказ от переговоров, тогда как дипломат Кит Келлогг подчеркнул, что соглашение "очень близко".

Позицию Запада обсудят во время встречи Зеленского с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем в Лондоне. По оценке The Telegraph, экстренный формат встречи имеет целью не допустить, чтобы Украину "обошли" в переговорах, которые все сильнее контролируют США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страхование судов в Черном море выросло втрое после ударов Украины по "теневому флоту" России

В то же время отмечается, что ситуация на фронте не является критической. По словам аналитика Black Bird Group Эмиля Кастехельми, Россия преимущественно захватывает мелкие населенные пункты и сельскохозяйственные территории, что не имеет стратегического значения. Он подчеркивает, что "никакого краха обороны нет", а с началом зимы темпы наступления РФ могут снова замедлиться.