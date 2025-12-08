РУС
РФ демонстрирует самые высокие темпы наступления за годы войны, - The Telegraph

сводка Генштаба

Россия заняла в ноябре около 322 кв. км украинской территории - это один из самых высоких темпов с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

По данным DeepState, в ноябре российские войска продвинулись примерно на 200 квадратных миль (322 кв. км), что в два раза больше, чем в октябре. Институт изучения войны отмечает, что такие показатели приближаются к самым интенсивным с момента начала вторжения в 2022 году. На востоке РФ продолжает давить на район Северска и направление Славянска.

The Telegraph пишет, что нынешние успехи россиян усиливают позиции тех, кто призывает к "мирным договоренностям" на условиях Москвы. Одним из вариантов, который, по данным издания, обсуждали с командой Дональда Трампа, были масштабные территориальные уступки Украины - Киев и европейские партнеры это отвергли.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительную беседу с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Вскоре после этого РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским городам. Между тем в США звучат противоречивые заявления: Дональд Трамп-младший предположил полный отказ от переговоров, тогда как дипломат Кит Келлогг подчеркнул, что соглашение "очень близко".

Позицию Запада обсудят во время встречи Зеленского с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем в Лондоне. По оценке The Telegraph, экстренный формат встречи имеет целью не допустить, чтобы Украину "обошли" в переговорах, которые все сильнее контролируют США.

В то же время отмечается, что ситуация на фронте не является критической. По словам аналитика Black Bird Group Эмиля Кастехельми, Россия преимущественно захватывает мелкие населенные пункты и сельскохозяйственные территории, что не имеет стратегического значения. Он подчеркивает, что "никакого краха обороны нет", а с началом зимы темпы наступления РФ могут снова замедлиться.

россия (98281) наступление (238) война в Украине (7145)
Ну я б не ставив це у заслугу виключно кацапським генералам - тут липкі рученята, брехливі роти і дурні голови доклали і українські можновладці.
08.12.2025 11:03 Ответить
У сирського все стабільно, все спокійно, доклали до генштабу бравурні у стилі совка, сирок які наші втрати? А то ти разом з небритим клоуном любиш рахувати скільки у кацапів а у нас?
08.12.2025 11:07 Ответить
Ну так, а під покровом наступу зебанда демонструє найвищі передачі двушок на москву..
08.12.2025 11:00 Ответить
Не можем зупинити кацапів - біля Гуляйполя будувались укріплення щоб відбивати атаки з півдня а рашковани полізли зі сходу - отака *****
08.12.2025 11:06 Ответить
А Британія жо цього не докладається?
08.12.2025 11:06 Ответить
Зелена гнида молодих не мобілізує а навпаки відпустив за кордон.
Ментів, тилових військових, ТЦКшників також не мобілізує на фронт.
Чиновників, мажорів, депутатів, прокурорів, суддів, відставників, ітд... також не мобілізують.
Тому на фронті не вистачає солдат.
Бо це зроблено свідомо.
Зеля свідомо здає Україну пуйлу.
І всім байдуже.
Тому і такі темпи просування окупантів.
08.12.2025 11:08 Ответить
Нардеп Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який знімає всі обмеження на виїзд за кордон

https://www.pravda.com.ua/authors/620a89fa4e099/ Олександр Шумілін- 26 серпня, 18:50



Фото Європейської солідарності

https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/

23625

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень щодо перетину кордону для військовозобов'язаних.
08.12.2025 11:43 Ответить
правильно, так знищення України відбудеться ще швидше.
08.12.2025 11:48 Ответить
Єдиний спосіб зупинити просування русні, та змусити їх піти на нормальні перемовини - створення спочатку хімічної, а потім і ядерної зброї.
08.12.2025 11:11 Ответить
А як ж конвенція?
показать весь комментарий
- звільнення залужного
- ігнорування укріплень
- відсутність ППО
- недостатність снарядів і артилерії
- втрачено лідерство по дронам
08.12.2025 11:12 Ответить
"Все равно хуже не будет...хоть поржом..."
08.12.2025 11:17 Ответить
https://www.politico.com/news/2025/12/05/russia-planned-war-of-attrition-00672960
08.12.2025 11:20 Ответить
Як росія продовжує формувати армію, щоб замінити своїх загиблих
08.12.2025 11:21 Ответить
Кацапи прискорились в наступі, наші утирки у владних кабінетах-у швидкості розкрадання.
08.12.2025 11:20 Ответить
ZеГниди посилено працюють над здачею України ..це ж очевидно
08.12.2025 11:30 Ответить
Ну так "союзничек" переметнулся на сторону московии. Естественно будет тяжелее. Понадобится время, чтобы выработать новую стратегию обороны и контрмер.
08.12.2025 11:37 Ответить
Дякуючи Тромбу. Це Тромб так хоче миру
08.12.2025 11:38 Ответить
Як вже заіпали ці дебільні писаки.
Найвищі темпи були коли русня за лічені дня дійшла до Києва і Миколаєва. Все решта це возня в стилі Першої Світової.
Яку Україна давно би виграла якби всраті союники не колупались пальцем в жопі.
При чому у випадку Америка ця жопа навіть не американська.
08.12.2025 11:44 Ответить
Якщо у нас критична ситуація,чому не задіяні поліціянти,охоронні фірми,всякі формування місцевих варт,чиновники усіх мастей,які живуть за рахунок народу,це біля мільйону осіб,напевне не на часі,чекають поки прийдуть москалі і будуть дальше красти
08.12.2025 11:48 Ответить
 
 