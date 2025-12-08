РФ демонстрирует самые высокие темпы наступления за годы войны, - The Telegraph
Россия заняла в ноябре около 322 кв. км украинской территории - это один из самых высоких темпов с начала полномасштабной войны.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
По данным DeepState, в ноябре российские войска продвинулись примерно на 200 квадратных миль (322 кв. км), что в два раза больше, чем в октябре. Институт изучения войны отмечает, что такие показатели приближаются к самым интенсивным с момента начала вторжения в 2022 году. На востоке РФ продолжает давить на район Северска и направление Славянска.
The Telegraph пишет, что нынешние успехи россиян усиливают позиции тех, кто призывает к "мирным договоренностям" на условиях Москвы. Одним из вариантов, который, по данным издания, обсуждали с командой Дональда Трампа, были масштабные территориальные уступки Украины - Киев и европейские партнеры это отвергли.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длительную беседу с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Вскоре после этого РФ нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским городам. Между тем в США звучат противоречивые заявления: Дональд Трамп-младший предположил полный отказ от переговоров, тогда как дипломат Кит Келлогг подчеркнул, что соглашение "очень близко".
Позицию Запада обсудят во время встречи Зеленского с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем в Лондоне. По оценке The Telegraph, экстренный формат встречи имеет целью не допустить, чтобы Украину "обошли" в переговорах, которые все сильнее контролируют США.
В то же время отмечается, что ситуация на фронте не является критической. По словам аналитика Black Bird Group Эмиля Кастехельми, Россия преимущественно захватывает мелкие населенные пункты и сельскохозяйственные территории, что не имеет стратегического значения. Он подчеркивает, что "никакого краха обороны нет", а с началом зимы темпы наступления РФ могут снова замедлиться.
Ментів, тилових військових, ТЦКшників також не мобілізує на фронт.
Чиновників, мажорів, депутатів, прокурорів, суддів, відставників, ітд... також не мобілізують.
Тому на фронті не вистачає солдат.
Бо це зроблено свідомо.
Зеля свідомо здає Україну пуйлу.
І всім байдуже.
Тому і такі темпи просування окупантів.
https://www.pravda.com.ua/authors/620a89fa4e099/ Олександр Шумілін- 26 серпня, 18:50
Фото Європейської солідарності
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/ https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/26/7527929/
23625
Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень щодо перетину кордону для військовозобов'язаних.
- ігнорування укріплень
- відсутність ППО
- недостатність снарядів і артилерії
- втрачено лідерство по дронам
Найвищі темпи були коли русня за лічені дня дійшла до Києва і Миколаєва. Все решта це возня в стилі Першої Світової.
Яку Україна давно би виграла якби всраті союники не колупались пальцем в жопі.
При чому у випадку Америка ця жопа навіть не американська.