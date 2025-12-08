РФ демонструє найвищі темпи наступу за роки війни, - The Telegraph

Росія зайняла у листопаді близько 322 кв. км української території - це один з найвищих темпів від початку повномасштабної війни.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

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За даними DeepState, у листопаді російські війська просунулися приблизно на 200 квадратних миль (322 кв. км), що вдвічі більше, ніж у жовтні. Інститут вивчення війни зазначає, що такі показники наближаються до найінтенсивніших з моменту початку вторгнення у 2022 році. На сході РФ продовжує тиснути на район Сіверська та напрямок Слов’янська.

The Telegraph пише, що нинішні успіхи росіян підсилюють позиції тих, хто закликає до "мирних домовленостей" на умовах Москви. Одним із варіантів, який, за даними видання, обговорювали з командою Дональда Трампа, були масштабні територіальні поступки України - Київ і європейські партнери це відкинули.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав тривалу розмову з представником Білого дому Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Невдовзі після цього РФ завдала масованого удару ракетами та дронами по українських містах. Тим часом у США лунають суперечливі заяви: Дональд Трамп-молодший припустив повну відмову від переговорів, тоді як дипломат Кіт Келлогг наголосив, що угода "дуже близька".

Позицію Заходу обговорять під час зустрічі Зеленського з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом у Лондоні. За оцінкою The Telegraph, екстрений формат зустрічі має на меті не допустити, щоб Україну "обійшли" в перемовинах, які дедалі сильніше контролюють США.

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Водночас зазначається, що ситуація на фронті не є критичною. За словами аналітика Black Bird Group Еміля Кастехельмі, Росія переважно захоплює дрібні населені пункти та сільськогосподарські території, що не має стратегічного впливу. Він наголошує, що "жодного краху оборони немає", а з початком зими темпи наступу РФ можуть знову вповільнитися.