Тривають пошуково-штурмові дії у Покровську. У Мирнограді ситуація складна, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 68 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника.

Також читайте: За добу на фронті 139 бойових зіткнень. Атаки ворога відбито на 10 напрямках, - Генштаб. КАРТА

Обстановка у Покровську та Мирнограді

За даними УВ "Схід", у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують.

"У районі Мирнограду ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі", - йдеться у повідомленні.

Ворог активно обстрілює Мирноград з допомогою КАБів. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", - додали в УВ "Схід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити оточення, - ЗМІ

Ліквідація окупантів

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 324 окупанти за минулу добу.

Також знищено 1193 БпЛА різних типів та 47 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 28 розрахунки російських БпАК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 913 вогневих завдань.

Що передувало?

Напередодні зазначалося, що ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів.

Раніше УП з посиланням на джерела повідомила, що українські захисники декілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області, зокрема в районі сіл Сухий Яр та Лисівка, тож "мішок" напівоточення зменшився.

Також читайте: РФ кидає резерви, щоб захопити Покровськ і Мирноград, - ДШВ