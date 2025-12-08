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Новини Ситуація на Покровському напрямку
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ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів, - 7 корпус ДШВ

мирноград
Фото: Фото: Українська правда

За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр поблизу Мирнограда на Покровському напрямку.

Про це повідомив корпус у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції

"Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту", - йдеться у заяві.

З міркувань безпеки інформація про проведення операції не оприлюднювали протягом певного часу, щоб уникнути можливих ризиків для її виконання.

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Ситуація складна

За даними ДШВ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - розповіли військові.

Також за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 російських окупантів. Ще одного ворожого піхотинця — взяли в полон.

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  • Нагадаємо, раніше УП з посиланням на джерела повідомила, що українські захисники декілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області, зокрема в районі сіл Сухий Яр та Лисівка, тож "мішок" напівоточення зменшився.

Автор: 

Донецька область (11364) ДШВ Десантно-штурмові війська (485) Мирноград (277) Покровський район (1789) війна в Україні (8570)
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Топ коментарі
+16
На відміну від ЗСУ русня вчиться на помилках, в нас досі немає аналізу кожного бою та розповсюдження висновків по підрозділах. По тих самих граблях 4-й рік.
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08.12.2025 23:19 Відповісти
+13
Це правильно - тільки навщо доводити до безвиході - не день - не два кацапи робили там кліщі
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08.12.2025 22:48 Відповісти
+13
Я не воєнний та зовсім не експерт але чому в ЗСУ немає маневрів? Чому стоять тількі на місці та чекають поки кацапи будуть наступати на їхні позиції? Чому кацапи роблять кліщі а наші чекають поки вони їх навколо замкнуть? Те що персоналу немає зрозуміло але все ж таки іноді кацапи наступають та захоплюють окремі ділянки групами не більше 3-5 чоловік а потім до них інші підтягуються. Чому просирський досі головком якщо Єрмака вже посунули?
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08.12.2025 22:54 Відповісти

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