ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів, - 7 корпус ДШВ

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За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр поблизу Мирнограда на Покровському напрямку.

Про це повідомив корпус у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції

"Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту", - йдеться у заяві.

З міркувань безпеки інформація про проведення операції не оприлюднювали протягом певного часу, щоб уникнути можливих ризиків для її виконання.

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Ситуація складна

За даними ДШВ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - розповіли військові.

Також за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 російських окупантів. Ще одного ворожого піхотинця — взяли в полон.

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