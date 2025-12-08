ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів, - 7 корпус ДШВ
За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр поблизу Мирнограда на Покровському напрямку.
Про це повідомив корпус у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції
"Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту", - йдеться у заяві.
З міркувань безпеки інформація про проведення операції не оприлюднювали протягом певного часу, щоб уникнути можливих ризиків для її виконання.
Ситуація складна
За даними ДШВ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною.
"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - розповіли військові.
Також за минулу добу в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 російських окупантів. Ще одного ворожого піхотинця — взяли в полон.
- Нагадаємо, раніше УП з посиланням на джерела повідомила, що українські захисники декілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області, зокрема в районі сіл Сухий Яр та Лисівка, тож "мішок" напівоточення зменшився.
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