РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8176 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении
2 850 44

ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов, - 7 корпус ДШВ

мирноград
Фото: Фото: Українська правда

По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр вблизи Мирнограда на Покровском направлении.

Об этом сообщил корпус в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ВСУ отошли на более выгодные позиции

"Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта", - говорится в заявлении.

Из соображений безопасности информация о проведении операции не обнародовалась в течение определенного времени, чтобы избежать возможных рисков для ее выполнения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали пять населенных пунктов в Донецкой области и продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска, - DeepState. КАРТА

Ситуация сложная

По данным ДШВ, ситуация в районе Мирнограда остается сложной.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - рассказали военные.

Также за прошедшие сутки в районе Мирнограда подразделения Сил обороны ликвидировали 17 российских оккупантов. Еще одного вражеского пехотинца — взяли в плен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг увяз в городских боях за Покровск. Окружения Мирнограда нет, - 7 корпус ДШВ

  • Напомним, ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

Автор: 

Донецкая область (11539) ДШВ Десантно-штурмовые войска (278) Мирноград (166) Покровский район (1400) война в Украине (7164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
На відміну від ЗСУ русня вчиться на помилках, в нас досі немає аналізу кожного бою та розповсюдження висновків по підрозділах. По тих самих граблях 4-й рік.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:19 Ответить
+7
Це правильно - тільки навщо доводити до безвиході - не день - не два кацапи робили там кліщі
показать весь комментарий
08.12.2025 22:48 Ответить
+6
Я не воєнний та зовсім не експерт але чому в ЗСУ немає маневрів? Чому стоять тількі на місці та чекають поки кацапи будуть наступати на їхні позиції? Чому кацапи роблять кліщі а наші чекають поки вони їх навколо замкнуть? Те що персоналу немає зрозуміло але все ж таки іноді кацапи наступають та захоплюють окремі ділянки групами не більше 3-5 чоловік а потім до них інші підтягуються. Чому просирський досі головком якщо Єрмака вже посунули?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це правильно - тільки навщо доводити до безвиході - не день - не два кацапи робили там кліщі
показать весь комментарий
08.12.2025 22:48 Ответить
Треба було 24 лютого 22 року вiдiйти у Карпати?
показать весь комментарий
08.12.2025 23:38 Ответить
Далі більш вигідні позиції будуть біля Павлограда. Потім біля Дніпра, а там і біля Київа.
показать весь комментарий
08.12.2025 22:53 Ответить
Судя по темпам отступления да.Нужно срочно требовать не просить,а именно требовать ,чтобы вернули генерала Залужного и убрали этого генерала-ретрита командующего сейчас , чтобы кацапов хоть остановить там где они сейчас , а не ждать когда они к Павлограду и Днепру подберуться
показать весь комментарий
08.12.2025 22:58 Ответить
Що ви чекаєте від Залужного? Контрнаступ?
показать весь комментарий
08.12.2025 23:03 Ответить
Я написал что от него ожидаю или ты не читал внимательно.Остановки наступления .У него это лучше чем у сырского получалось
показать весь комментарий
08.12.2025 23:11 Ответить
Це коли кацапи парадними колонами за 3 дні доїхали до Києва та Херсона?
показать весь комментарий
08.12.2025 23:12 Ответить
Думаєш з Австрії тобі видніше ? Колонами вони доїхали бо обраний тобою і такими як ти розумниками Зеленський і його ставленики (Таран, екс міністр оборони) блокував держ оборонзамовлення майже 2,5 роки, а гроші невитрачені йшли на "велике будівництво"... частини Вовочка розформовував, влаштовував "розмінування і розведення", на голову СБУ Херсона Баканов і Зеленський поставили Кулініча, рос агента... Єрмак вів переговори з рф і блокував підготовку до війни разом з Вовою Зеленським... тому і дійшли так швидко... А от зупинили їх як раз, ЗСУ і люди, добровольці ... Залужний в день вторгнення виступив і закликав всіх чоловіків йти в ЗСУ, ТРО (Вова тоді скис і мовчав, як і його Єрмак) і чоловіки пішли... Потім в 2023 Залужний, бачачи масштаб мобілізації рф озвучив потребу мобілізувати 450-500 тис. чоловік, але один гугнявий лідор (Зеленський), звільнив Залужного, пороздавав броні направо і наліво, готувався до виборів і поставив генерелом Сирського. ... Тепер у нас вже 4-и роки, хто прийшов в 2022 році, і ще в строю - не мають ні ротації, ні відпочинку, ні заміни і у нас закінчується Донецька область... і все одно тепер треба проводити мобілізацію... Тому не тринди чоловіче на Залужного. Хочеш балакати багато, приїдь, мобілізуйся, послужи хоча б з 2-а рочки, а тоді вже висловлюй свою думку...
показать весь комментарий
09.12.2025 00:04 Ответить
чого чекаєш від "сирого" і "зе" ???
показать весь комментарий
08.12.2025 23:16 Ответить
Не робить ідола з Залужного, він не чім не краще за Сирка, колись прийде час і дізнаетесь скільки військових загинуло/втрачено техніки при одному та другому!!!
показать весь комментарий
08.12.2025 23:07 Ответить
Лучше Сырского 100%.При нем кацапы так быстро не продвигались.Плюс были и успешние наступления .Были и неудачи и провалы но при Залужном и его команде положение на фронте было определенно лучше
показать весь комментарий
08.12.2025 23:15 Ответить
На відміну від ЗСУ русня вчиться на помилках, в нас досі немає аналізу кожного бою та розповсюдження висновків по підрозділах. По тих самих граблях 4-й рік.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:19 Ответить
Так по телемарафоні сказали там чмобики на гольф картах як так
показать весь комментарий
08.12.2025 23:43 Ответить
Я не в курсі хто такі чмобики і не дивлюсь бла-бла марахфон.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:47 Ответить
Агент кремля значить
показать весь комментарий
08.12.2025 23:48 Ответить
Коли в України ще було достатньо радянської техніки, добровольців і менша кількість СЗЧ.
А з іншої сторони було менше КАБів, шахедів та інших дронів.
Ось це і є головна причина.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:28 Ответить
доки ти лежиш на дивані, саме так і буде! і це вина не Зеленського чи Сирського - твоя, та сотень тисяч таких як ти!
показать весь комментарий
08.12.2025 23:02 Ответить
А ты дружок видать из окопа пОсты страчтш ?! По твоему получается, что во всём что происходит в стране виноват ч и мне подобные? А зеленский и его грядка просто святые люди? Не смотри на ночь марафон и видосики, лучше отдыхай больше! И чаще бывай на улице!
показать весь комментарий
08.12.2025 23:13 Ответить
Ну, как бы если все, от волонтеров и простых сержантов до главкома говорят, что ВСУ критически не хватает людей, то виноваты действительно те, кто на диванах лежит.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:42 Ответить
а тепер спробуй все це повторити нормальною мовою, не свино-собачим!
показать весь комментарий
08.12.2025 23:43 Ответить
Тв ти шо. А навіщо толі всякі зесирські потрібні
показать весь комментарий
08.12.2025 23:24 Ответить
Я не воєнний та зовсім не експерт але чому в ЗСУ немає маневрів? Чому стоять тількі на місці та чекають поки кацапи будуть наступати на їхні позиції? Чому кацапи роблять кліщі а наші чекають поки вони їх навколо замкнуть? Те що персоналу немає зрозуміло але все ж таки іноді кацапи наступають та захоплюють окремі ділянки групами не більше 3-5 чоловік а потім до них інші підтягуються. Чому просирський досі головком якщо Єрмака вже посунули?
показать весь комментарий
08.12.2025 22:54 Ответить
Нема людських ресурсів, резерви виконують функції накопичувачив юнітів та в подальшому поповнення втрат в підрозділах на ЛБС, про маневри нема мови.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:16 Ответить
Немає чим маневрувати, у орків розвинута аеророзвідка дрони залітають за 100 км від ЛБЗ, є багато далекобійного важкого озброєння, у нас можна їм протиставити тільки дрони та птрк.

Тому і сидять по містах, і орки завжди обходять по вільному простору, в місті хоч якось можна сховатись від кабів, арти та рсзо та і від дронів
показать весь комментарий
08.12.2025 23:40 Ответить
Та ви ж самi вiдповили на своє питання: тому що нема людей. Двi чi три людини можуть захопити позицiю, але ж нема кому потiм пiдтягнутись.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:46 Ответить
Я можу вам відповісти, але мене забанять швидше за все. Чому вчасно не здають оточені міста? Тільки заради того, щоб Зе міг красиво тусуватися і просити грошей. Але це важливо. Може це найважливіше зараз-отримувати гроші. Це я кажу без сарказму.
показать весь комментарий
09.12.2025 00:09 Ответить
P.S мабуть партизанська війна без х*евих командирів по типу Сирського була би набагато більш ефективніша для України
показать весь комментарий
08.12.2025 22:56 Ответить
Партизанська війна дала гарний ефект в Афганістані, де накопали совєтів і, як виявилося, гнилих американів. Але там гірська місцевість. У нашій ситуації допомагають міста-фортеці. Нормальна (така як є) оборона міст дозволяє вбивати понад 25 кацапів на 1 воїна ЗСУ.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:02 Ответить
в ********* світі, партизанити дуже складно, бо всюди можуть бути камери та дрони (в тому числі з тепловізорами)
показать весь комментарий
08.12.2025 23:03 Ответить
Час партизанських воєн пройшов, їх б зараз за два-три дні б виловили з допомогою дронів та фотопасток.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:36 Ответить
Партизанська війна - це коли розмінюється життя 1 ворожого військового на 2-3 партизан та 20-30 мирних жителів. Проти, наприклад Ізраїля дуже ефективна тактика. Проти країни-концтабора, яка готова розмінювати 2-3 своїх раба на квадратний кілометр це ніх..я не спрацює.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:53 Ответить
Кажіть прямо - відступили ,щоб не потрапити в оточення , що треба було зробити ще як мінімум місяцть тому,
показать весь комментарий
08.12.2025 23:12 Ответить
Коли треба було тоді і зробили !
Що ти будеш робити - що не коментатор , то "стратег"
показать весь комментарий
08.12.2025 23:23 Ответить
Ні ,то в нас зєля і творожніков великі стратєгі,
показать весь комментарий
08.12.2025 23:34 Ответить
Судячи з дня твого народження - твій стратєг жєня прігожин , збігай на його могилку гвоздичку кинь.
показать весь комментарий
09.12.2025 00:04 Ответить
А чому не рik чi чотири тому?
показать весь комментарий
08.12.2025 23:49 Ответить
манько керує? тоді да
показать весь комментарий
08.12.2025 23:16 Ответить
Не, той просирає гуляйпілля.
показать весь комментарий
08.12.2025 23:21 Ответить
манько гуляйполе просірає, тобто надійно контролює
показать весь комментарий
08.12.2025 23:22 Ответить
Це як у рашистів жест доброї волі?
показать весь комментарий
08.12.2025 23:24 Ответить
Жодні висновки не були зроблені ,чи це спеціально робится .
показать весь комментарий
08.12.2025 23:27 Ответить
 
 