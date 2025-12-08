ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов, - 7 корпус ДШВ

Фото: Фото: Українська правда

По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр вблизи Мирнограда на Покровском направлении.

Об этом сообщил корпус в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

ВСУ отошли на более выгодные позиции

"Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта", - говорится в заявлении.

Из соображений безопасности информация о проведении операции не обнародовалась в течение определенного времени, чтобы избежать возможных рисков для ее выполнения.

Ситуация сложная

По данным ДШВ, ситуация в районе Мирнограда остается сложной.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - рассказали военные.

Также за прошедшие сутки в районе Мирнограда подразделения Сил обороны ликвидировали 17 российских оккупантов. Еще одного вражеского пехотинца — взяли в плен.

