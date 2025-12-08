ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов, - 7 корпус ДШВ
По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр вблизи Мирнограда на Покровском направлении.
Об этом сообщил корпус в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
ВСУ отошли на более выгодные позиции
"Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи. Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта", - говорится в заявлении.
Из соображений безопасности информация о проведении операции не обнародовалась в течение определенного времени, чтобы избежать возможных рисков для ее выполнения.
Ситуация сложная
По данным ДШВ, ситуация в районе Мирнограда остается сложной.
"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - рассказали военные.
Также за прошедшие сутки в районе Мирнограда подразделения Сил обороны ликвидировали 17 российских оккупантов. Еще одного вражеского пехотинца — взяли в плен.
- Напомним, ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лысовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А з іншої сторони було менше КАБів, шахедів та інших дронів.
Ось це і є головна причина.
Тому і сидять по містах, і орки завжди обходять по вільному простору, в місті хоч якось можна сховатись від кабів, арти та рсзо та і від дронів
Що ти будеш робити - що не коментатор , то "стратег"