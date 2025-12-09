РФ усиливает давление на Покровском направлении и пытается создать кольцо вокруг города, - 38 ОБрМП
За последние две недели враг существенно усилил активность на Покровском направлении. Российские силы пытаются улучшить свои позиции, истощить оборону и подготовить окружение города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникаций 38-й бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного Мирослав Криворучко.
По его словам, враг усилил натиск как в центральной части, так и на флангах обороны Покровска. Он одновременно пытается улучшить свои позиции и создать предпосылки для дальнейшего окружения. Цель противника - постепенно истощить подразделения Сил обороны и параллельно обеспечить условия для замыкания кольца вокруг города.
"Что касается отрезания логистики и просачивания между позициями, то в целом противник пытается объединить обе тактики. С одной стороны, они пытаются блокировать логистические маршруты, держа их под огневым контролем и проводя инфильтрационные действия в тыловых районах. С другой, постоянно просачиваются небольшими группами между позициями, чтобы создать давление в глубине обороны", - рассказал Криворучко.
Ситуация на Покровском направлении
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.
За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
По предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника.
