РФ усиливает давление на Покровском направлении и пытается создать кольцо вокруг города, - 38 ОБрМП

За последние две недели враг существенно усилил активность на Покровском направлении. Российские силы пытаются улучшить свои позиции, истощить оборону и подготовить окружение города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отдела коммуникаций 38-й бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного Мирослав Криворучко.

По его словам, враг усилил натиск как в центральной части, так и на флангах обороны Покровска. Он одновременно пытается улучшить свои позиции и создать предпосылки для дальнейшего окружения. Цель противника - постепенно истощить подразделения Сил обороны и параллельно обеспечить условия для замыкания кольца вокруг города.

"Что касается отрезания логистики и просачивания между позициями, то в целом противник пытается объединить обе тактики. С одной стороны, они пытаются блокировать логистические маршруты, держа их под огневым контролем и проводя инфильтрационные действия в тыловых районах. С другой, постоянно просачиваются небольшими группами между позициями, чтобы создать давление в глубине обороны", - рассказал Криворучко.

Ситуация на Покровском направлении

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.

За прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

По предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника.

