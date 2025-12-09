РФ посилює тиск на Покровському напрямку та намагається створити кільце навколо міста, - 38 ОБрМП

За останні два тижні ворог суттєво посилив активність на Покровському напрямку. Російські сили намагаються покращити свої позиції, виснажити оборону та підготувати оточення міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділу комунікацій 38-ї бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Мирослав Криворучко.

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За його словами, ворог посилив натиск як у центральній частині, так і на флангах оборони Покровська. Він одночасно намагається поліпшити свої позиції та створити передумови для подальшого оточення. Мета противника - поступово виснажити підрозділи Сил оборони та паралельно забезпечити умови для замикання кільця навколо міста.

"Стосовно відрізання логістики та просочування між позицій, то загалом противник намагається об’єднувати обидві тактики. З одного боку, вони намагаються блокувати логістичні маршрути, тримаючи їх під вогневим контролем і проводячи інфільтраційні дії в тилових районах. З іншого, постійно просочуються малими групами між позиціями, щоб створити тиск у глибині оборони", - розповів Криворучко.

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Ситуація на Покровському напрямку

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 68 російських штурмів.

Минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

За попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника.

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