Падение Покровска может ослабить позиции Украины на фоне переговоров США и России, - Reuters

Взятие Покровска российскими войсками выглядит вопросом времени, а не вероятности. Хотя возможное падение города не приведет к краху украинской обороны, оно может ослабить Киев в момент, когда США ведут активные переговоры о прекращении войны.

1 декабря Москва объявила о якобы полном контроле над Покровском - за два дня до визита спецпосланца президента США Дональда Трампа и его зятя в Кремль, где они обсуждали мирный план, который, по их словам, "близок к финализации".

Украина через десять дней заявила, что ее силы удерживают позиции на севере Покровска - города, где до 2022 года проживало около 60 тысяч человек и который был важным логистическим узлом.

"Новый виток давления на Украину с целью урегулирования конфликта на невыгодных условиях происходит параллельно с тяжелыми боями на этом направлении, что играет на руку России, поскольку влияет на восприятие ситуации Трампом", - отметил старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

Reuters пишет, что Киев пытается сохранить рабочие отношения с США, которые обеспечивают критическую поддержку оружием и разведданными, одновременно отвергая мирное соглашение, которое Россия привязывает к требованию вывести ВСУ со всей территории Донбасса.

Украина подчеркивает, что с 2014 года воюет за свой Донбасс и не имеет ни юридического, ни морального права отдавать оккупантам суверенную территорию.

Что предшествовало?

Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.

Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.

По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

