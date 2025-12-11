Падение Покровска может ослабить позиции Украины на фоне переговоров США и России, - Reuters
Взятие Покровска российскими войсками выглядит вопросом времени, а не вероятности. Хотя возможное падение города не приведет к краху украинской обороны, оно может ослабить Киев в момент, когда США ведут активные переговоры о прекращении войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
1 декабря Москва объявила о якобы полном контроле над Покровском - за два дня до визита спецпосланца президента США Дональда Трампа и его зятя в Кремль, где они обсуждали мирный план, который, по их словам, "близок к финализации".
Украина через десять дней заявила, что ее силы удерживают позиции на севере Покровска - города, где до 2022 года проживало около 60 тысяч человек и который был важным логистическим узлом.
"Новый виток давления на Украину с целью урегулирования конфликта на невыгодных условиях происходит параллельно с тяжелыми боями на этом направлении, что играет на руку России, поскольку влияет на восприятие ситуации Трампом", - отметил старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков.
Reuters пишет, что Киев пытается сохранить рабочие отношения с США, которые обеспечивают критическую поддержку оружием и разведданными, одновременно отвергая мирное соглашение, которое Россия привязывает к требованию вывести ВСУ со всей территории Донбасса.
Украина подчеркивает, что с 2014 года воюет за свой Донбасс и не имеет ни юридического, ни морального права отдавать оккупантам суверенную территорию.
Что предшествовало?
Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.
Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.
Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.
По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Замітили що вже не тільки Європи а і України немає в переговорному процесі? Тобто люжоїди з Україною вже все вирішили. Зеля, може вже пора зупинитись грати в гру Тромба-)(уйла? Бо на фоні всього, ти виглядаєш смішно з цими ''виборами'' в країні яку вже витерли з карти світу. Це вже не вибори в Україні, а вибори лагерного клоуна
по моему, там не переговоры, а просто сговор чиновников сша с кремлевскими террористами....