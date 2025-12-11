РУС
Падение Покровска может ослабить позиции Украины на фоне переговоров США и России, - Reuters

Взятие Покровска российскими войсками выглядит вопросом времени, а не вероятности. Хотя возможное падение города не приведет к краху украинской обороны, оно может ослабить Киев в момент, когда США ведут активные переговоры о прекращении войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

1 декабря Москва объявила о якобы полном контроле над Покровском - за два дня до визита спецпосланца президента США Дональда Трампа и его зятя в Кремль, где они обсуждали мирный план, который, по их словам, "близок к финализации".

Украина через десять дней заявила, что ее силы удерживают позиции на севере Покровска - города, где до 2022 года проживало около 60 тысяч человек и который был важным логистическим узлом.

"Новый виток давления на Украину с целью урегулирования конфликта на невыгодных условиях происходит параллельно с тяжелыми боями на этом направлении, что играет на руку России, поскольку влияет на восприятие ситуации Трампом", - отметил старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров

Reuters пишет, что Киев пытается сохранить рабочие отношения с США, которые обеспечивают критическую поддержку оружием и разведданными, одновременно отвергая мирное соглашение, которое Россия привязывает к требованию вывести ВСУ со всей территории Донбасса.

Украина подчеркивает, что с 2014 года воюет за свой Донбасс и не имеет ни юридического, ни морального права отдавать оккупантам суверенную территорию. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Биткойн снова упал ниже $90 000 из-за сомнений инвесторов в доходности инвестиций в ИИ, ‒ Reuters

Что предшествовало?

Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.

Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.

По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина передала Кушнеру ответ на мирный план США, - Axios

россия США Донецкая область Покровск Покровский район
+4
Ви вже будьте послідовні, пуйло казав що Покровськ і Купянськь захвачні ще місяць тому, там ще 15000 наших військ в оточенні було...
показать весь комментарий
11.12.2025 11:02 Ответить
+4
У Трампа деменція, йому можна кожний місяць казати що Покровьк захоплен, і він буде вірити...
показать весь комментарий
11.12.2025 11:09 Ответить
+3
Он же Трампу сказал что Покровск захвачен и через месяц опять скажет что Покровск захвачен и теперь будут другие условия мира ?)
показать весь комментарий
11.12.2025 11:04 Ответить
