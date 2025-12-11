Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна не прийме компроміс від США

Президент Володимир Зеленський вважає, що "компромісне бачення" США щодо контролю над Донбасом у разі мирної угоди має бути справедливим для України.

Про це голова держави сказав під час зустрічі із журналістами у Києві 11 грудня, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

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Територіальні питання щодо Донбасу

За його словами, якщо Збройні Сили України мають вийти, то російська армія – не повинна заходити.

"Щодо 20 пунктів: є позиції, по яких залишаються питання. Зокрема по тематиці територій — це дуже сенситивно. Руські хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а руські – "демілітаризованою зоною". Наша позиція в плані: справедливо — коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Між цими позиціями триває зараз дискусія", - заявив Зеленський.

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За його словами, американці бачать це так: українські війська виходять з території Донеччини й компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донеччини.

"Хто керуватиме цією територією, яку вони називають вже "вільною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною", — вони не знають", - зауважив голова держави.

Потрібен моніторинг

Він зазначив, що є цілком справедливе питання щодо цієї "вільної економічної зони": якщо українська армія відходить, як від неї вимагають, то чому від іншої сторони не вимагають відійти на ту саму відстань в інший бік? Також є питання щодо менеджменту на цих територіях та інших моментів. Тому, наразі, розмова стосовно цього ще триває.

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Він навів у приклад, що якщо Україна відходить з Донеччини на 5 чи 10 км, то і Росія має відійти на таку ж відстань. Як і в інших війнах, за цим потрібен моніторинг.

"[На територіальні] питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму. Зараз багато чого залежить від нашого війська. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію", - додав Зеленський.