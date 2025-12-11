РУС
Зеленский: ЗАЭС не будет работать под контролем России

Зеленский о ЗАЭС

Украинская сторона не согласится ни на одну модель, при которой Запорожская атомная электростанция будет работать под контролем России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с журналистами.

Позиция Украины относительно формата управления ЗАЭС

Глава государства подчеркнул, что российская сторона хочет "оставить станцию себе", однако Украина категорически против такого сценария. "Если это так, то станция не будет работать", — сказал он.

Зеленский также рассказал, что американская сторона предлагает совместный формат управления объектом. Украина готова его рассматривать только при условии демилитаризации станции и вывода российских войск на безопасное расстояние.

После выполнения этих требований, по словам президента, можно будет обсуждать механизм управления станцией и участие партнеров.

Читайте: Мирного плана из 28 пунктов больше не существует. Новый "план 20" действительно изменил ситуацию, - Вадефуль

Дальнейшие шаги и международная реакция

Глава государства подчеркнул, что ЗАЭС является украинской собственностью, а любые "доли" других государств могут основываться только на их поддержке, инвестициях и гарантиях безопасности.

Обсуждение будущего консорциума и модели управления станцией пока продолжается, - добавил Зеленский.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что Запорожская АЭС не сможет работать под российским контролем.

МАГАТЭ также отмечает, что без мирного соглашения сохраняется риск ядерного инцидента, и станции может понадобиться "особый статус".

Читайте также: Представители Украины, США и Европы встретятся 13 декабря по поводу мирного плана Трампа, - Axios

+5
А Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ, Пологи, Токмак, Маріуполь хто буде контролювати?
11.12.2025 18:31 Ответить
+3
украинские предатели, кто еще ?
11.12.2025 18:32 Ответить
+3
А чого ж ти сам її здав? А?
11.12.2025 19:11 Ответить
Інакше в москві буде блекаут.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:32 Ответить
>Українська сторона не погодиться на жодну модель, за якої Запорізька атомна електростанція працюватиме під контролем Росії.

а хто тебе питати буде? захочуть, і запустять.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:35 Ответить
Але ж працює
показать весь комментарий
11.12.2025 18:36 Ответить
ну Заес никто рашке не отдаст, это априори понятно
показать весь комментарий
11.12.2025 18:39 Ответить
Віддали в 2022р.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:17 Ответить
а нам отдали в 1991 году
показать весь комментарий
11.12.2025 19:20 Ответить
Может с Крымом и Донбассом такое же провернуть. Вдруг русня согласиться))
показать весь комментарий
11.12.2025 19:15 Ответить
 
 