Зеленский: ЗАЭС не будет работать под контролем России

Украинская сторона не согласится ни на одну модель, при которой Запорожская атомная электростанция будет работать под контролем России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с журналистами.

Позиция Украины относительно формата управления ЗАЭС

Глава государства подчеркнул, что российская сторона хочет "оставить станцию себе", однако Украина категорически против такого сценария. "Если это так, то станция не будет работать", — сказал он.

Зеленский также рассказал, что американская сторона предлагает совместный формат управления объектом. Украина готова его рассматривать только при условии демилитаризации станции и вывода российских войск на безопасное расстояние.

После выполнения этих требований, по словам президента, можно будет обсуждать механизм управления станцией и участие партнеров.

Дальнейшие шаги и международная реакция

Глава государства подчеркнул, что ЗАЭС является украинской собственностью, а любые "доли" других государств могут основываться только на их поддержке, инвестициях и гарантиях безопасности.

Обсуждение будущего консорциума и модели управления станцией пока продолжается, - добавил Зеленский.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что Запорожская АЭС не сможет работать под российским контролем.

МАГАТЭ также отмечает, что без мирного соглашения сохраняется риск ядерного инцидента, и станции может понадобиться "особый статус".

