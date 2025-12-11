Зеленський: ЗАЕС не працюватиме під контролем Росії

Українська сторона не погодиться на жодну модель, за якої Запорізька атомна електростанція працюватиме під контролем Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами.

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Позиція України щодо формату управління ЗАЕС

Очільник держави наголосив, що російська сторона хоче "залишити станцію собі", однак Україна категорично проти такого сценарію."Якщо це так, то станція не буде працювати", — сказав він.

Зеленський також розповів, що американська сторона пропонує спільний формат управління об’єктом. Україна готова його розглядати лише за умови демілітаризації станції та виведення російських військ на безпечну відстань.

Після виконання цих вимог, за словами президента, можна буде обговорювати механізм керування станцією та участь партнерів.

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Подальші кроки та міжнародна реакція

Глава держави підкреслив, що ЗАЕС є українською власністю, а будь-які "частки" інших держав можуть ґрунтуватися лише на їхній підтримці, інвестиціях та гарантіях безпеки.

Обговорення майбутнього консорціуму та моделі управління станцією наразі триває, - додав Зеленський.

Раніше українська сторона неодноразово заявляла, що Запорізька АЕС не зможе працювати під російським контролем.

МАГАТЕ також наголошує, що без мирної угоди зберігається ризик ядерного інциденту, і станції може знадобитися "особливий статус".

Раніше Зеленський заявив, що після сигналів від Сполучених Штатів він попросив нардепів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

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