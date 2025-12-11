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Представники України, США та Європи зустрінуться 13 грудня щодо мирного плану Трампа, - Axios

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У суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії, на якій обговорюватиметься мирний план президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зустріч стане продовженням телефонної розмови, що відбулася в середу, 10 грудня, між Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

На переговорах у Парижі Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені своїми радниками з питань національної безпеки. Однак наразі неясно, чи приєднається до зустрічі держсекретар Марко Рубіо, який є радником Трампа з національної безпеки, пише Axios.

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  • Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські лідери запропонували Трампу найближчими днями фіналізувати мирний план для України.

Що передувало?

Автор: 

Париж (232) план (223) Франція (3357)
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Топ коментарі
+1
Це вже нагадує дуже довгий і виснажливий "марафонський забіг". Може статися так, що у всіх учасників не вистачить сил, і вимушені будуть зійти з дистанції, навіть за метр до перемоги.
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11.12.2025 18:09 Відповісти
+1
@ (в перекладі):
Тактика ***** зараз:
1) Прописати у плані максимальну поступку Україною своїх територій;
2) Через Тромба досягти, щоб Україна публічно погодилася;
3) Самому відмовитися;
4) Почати вимагати більшого
та нагадувати, що на поступки територій Україна вже погодилася.
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11.12.2025 18:25 Відповісти
+1
А від України представником - татарин буде, чи бібізяна з абхазіі? Бо ж часи завгоспа з орлиним профілем вже минули.
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11.12.2025 19:49 Відповісти

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