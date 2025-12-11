Представники України, США та Європи зустрінуться 13 грудня щодо мирного плану Трампа, - Axios
У суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії, на якій обговорюватиметься мирний план президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зустріч стане продовженням телефонної розмови, що відбулася в середу, 10 грудня, між Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
На переговорах у Парижі Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені своїми радниками з питань національної безпеки. Однак наразі неясно, чи приєднається до зустрічі держсекретар Марко Рубіо, який є радником Трампа з національної безпеки, пише Axios.
- Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські лідери запропонували Трампу найближчими днями фіналізувати мирний план для України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що його сьогоднішня розмова з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії відбулася у досить напруженій атмосфері.
- За даними The Wall Street Journa, протягом останніх тижнів Білий дім передав європейським колегам серію документів, що викладають бачення США щодо відновлення України та повернення Росії до світової економіки.
- Також відомо, що Україна надала адміністрації президента США відповідь на кожен пункт останнього проєкту американського мирного плану.
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Тактика ***** зараз:
1) Прописати у плані максимальну поступку Україною своїх територій;
2) Через Тромба досягти, щоб Україна публічно погодилася;
3) Самому відмовитися;
4) Почати вимагати більшого
та нагадувати, що на поступки територій Україна вже погодилася.