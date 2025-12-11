Представники України, США та Європи зустрінуться 13 грудня щодо мирного плану Трампа, - Axios

У суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії, на якій обговорюватиметься мирний план президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зустріч стане продовженням телефонної розмови, що відбулася в середу, 10 грудня, між Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

На переговорах у Парижі Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені своїми радниками з питань національної безпеки. Однак наразі неясно, чи приєднається до зустрічі держсекретар Марко Рубіо, який є радником Трампа з національної безпеки, пише Axios.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські лідери запропонували Трампу найближчими днями фіналізувати мирний план для України.

Що передувало?