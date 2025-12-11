РУС
Представители Украины, США и Европы встретятся 13 декабря по поводу мирного плана Трампа, - Axios

В субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться мирный план президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Встреча станет продолжением телефонного разговора, который состоялся в среду, 10 декабря, между Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На переговорах в Париже Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены своими советниками по вопросам национальной безопасности. Однако пока неясно, присоединится ли к встрече госсекретарь Марко Рубио, который является советником Трампа по национальной безопасности, пишет Axios.

  • Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры предложили Трампу в ближайшие дни финализировать мирный план для Украины.

Что предшествовало?

Це вже нагадує дуже довгий і виснажливий "марафонський забіг". Може статися так, що у всіх учасників не вистачить сил, і вимушені будуть зійти з дистанції, навіть за метр до перемоги.
11.12.2025 18:09 Ответить
і вкотре пошлють китайці з кацапами цей мирний план ... а трамп, по команді з москви, вкотре наїде на Україну і Європу 🤔
11.12.2025 18:09 Ответить
згорнуть його в трубочку и засунуть рудому сами знаєте куди
11.12.2025 18:12 Ответить
Та до.. ЗДИ це...
Всьо...
11.12.2025 18:12 Ответить
***** втягнув Трампа в процес планування. Безкінечний процес. І в ньому Трамп не буде застосовувати санкцій на ***** і касапстан.
11.12.2025 18:16 Ответить
Та вже заіпав цей трамп, як ***** або зеленський. Посилайте його на куй
11.12.2025 18:21 Ответить
@ (в перекладі):
Тактика ***** зараз:
1) Прописати у плані максимальну поступку Україною своїх територій;
2) Через Тромба досягти, щоб Україна публічно погодилася;
3) Самому відмовитися;
4) Почати вимагати більшого
та нагадувати, що на поступки територій Україна вже погодилася.
11.12.2025 18:25 Ответить
На двери написано"IQ". Совпадение, не думаю. Сообразим на четверых...
11.12.2025 18:25 Ответить
Є один клоун який смоктав у Клінтона і тепер в Путіна і всі грають під його дудку - кранти бред
11.12.2025 18:25 Ответить
 
 