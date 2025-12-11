Представители Украины, США и Европы встретятся 13 декабря по поводу мирного плана Трампа, - Axios

В субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться мирный план президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Встреча станет продолжением телефонного разговора, который состоялся в среду, 10 декабря, между Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На переговорах в Париже Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены своими советниками по вопросам национальной безопасности. Однако пока неясно, присоединится ли к встрече госсекретарь Марко Рубио, который является советником Трампа по национальной безопасности, пишет Axios.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры предложили Трампу в ближайшие дни финализировать мирный план для Украины.

Что предшествовало?