Представители Украины, США и Европы встретятся 13 декабря по поводу мирного плана Трампа, - Axios
В субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой будет обсуждаться мирный план президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Встреча станет продолжением телефонного разговора, который состоялся в среду, 10 декабря, между Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
На переговорах в Париже Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены своими советниками по вопросам национальной безопасности. Однако пока неясно, присоединится ли к встрече госсекретарь Марко Рубио, который является советником Трампа по национальной безопасности, пишет Axios.
- Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские лидеры предложили Трампу в ближайшие дни финализировать мирный план для Украины.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сегодняшний разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании прошел в довольно напряженной атмосфере.
- По данным The Wall Street Journa, в течение последних недель Белый дом передал европейским коллегам серию документов, излагающих видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику.
- Также известно, что Украина предоставила администрации президента США ответ на каждый пункт последнего проекта американского мирного плана.
-
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всьо...
Тактика ***** зараз:
1) Прописати у плані максимальну поступку Україною своїх територій;
2) Через Тромба досягти, щоб Україна публічно погодилася;
3) Самому відмовитися;
4) Почати вимагати більшого
та нагадувати, що на поступки територій Україна вже погодилася.