Був сигнал від США щодо виборів в Україні – я готовий до цього, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після сигналів від Сполучених Штатів він попросив нардепів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Про це голова держави сказав під час зустрічі із журналістами у Києві 11 грудня, цитує "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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Сигнал від США

"Сказав президент США, що всі хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду. І тому я, безумовно, за вибори", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що якщо вибори відбудуться, то вони повинні пройти легітимно, і тут потрібна буде підтримка партнерів: "Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати".

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Потрібні зміни у законах

Зеленський пояснив, що на тлі "сигналів" від США звернувся до нардепів з проханням розробити законодавчі зміни для проведення виборів у воєнний час.

"Щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо її закінчити в сильній позиції для України. Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів – я відреагував, і готовий до цього", - заявив він.

За його словами, є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство.

Тому він закликав ключових партнерів України та українських парламентів "показати те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі".

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