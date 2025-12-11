РУС
1 431 41

Был сигнал от США о выборах в Украине – я готов к этому, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что после сигналов от Соединенных Штатов он попросил нардепов подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами в Киеве 11 декабря, цитирует "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Сигнал от США

"Президент США сказал, что все хотят закончить войну и что не может быть так, чтобы украинцы растягивали этот момент из-за якобы удержания той или иной должности. И поэтому я, безусловно, за выборы", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что если выборы состоятся, то они должны пройти легитимно, и здесь потребуется поддержка партнеров: "Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать".

Нужны изменения в законах

Зеленский пояснил, что на фоне "сигналов" от США обратился к нардепам с просьбой разработать законодательные изменения для проведения выборов в военное время.

"Чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения. Сегодня важно закончить войну, и важно ее закончить в сильной позиции для Украины. Был сигнал от Соединенных Штатов относительно выборов - я отреагировал и готов к этому", - заявил он.

  • По его словам, есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство.
  • Поэтому он призвал ключевых партнеров Украины и украинских парламентов "показать, как могут быть проработаны обе эти вещи".

Автор: 

выборы (24839) Зеленский Владимир (22931) США (28586) война в Украине (7191)
Топ комментарии
+11
і відразу після виборів в тцк підеш. хоча скоріше всього в тюрму
11.12.2025 18:20 Ответить
+11
Ти повинен бути готовий до імпічменту, а не до виборів
11.12.2025 18:22 Ответить
+8
Пашол вон мразь корумпована
11.12.2025 18:21 Ответить
Щось підозріла його згода на вибори. Він на щось сподівається для перемоги. І знайдуться у нас чергові "73%".
11.12.2025 18:35 Ответить
Пашол вон мразь корумпована
Був сигнал від США щодо виборів в Україні - я готовий до цього, - Зеленський ....але народ України ще не готові, хай ще готується
11.12.2025 18:21 Ответить
Ти повинен бути готовий до імпічменту, а не до виборів
Буде скасований військовий стан чи будуть зміни в конституції? Чи просто будемо вестися на хотєлки двух старих пердунів, рудого та плєшивого.
11.12.2025 18:22 Ответить
Він тупий кретин , так як не розуміє , що вибори потрібні кремлівському
виродку !!
Ху@ло зробить все так , що ми з цих виборів не вийдемо !
11.12.2025 18:24 Ответить
Це тупі кретини хочуть виборів після того,як ішак знищить Україну .Мало голобобородька і потужного беневтіка?
11.12.2025 18:31 Ответить
А если Зеленскому от Трампа поставит сигнал съесть свою шляпу, он тоже будет всегда готов, как пионер. Позорище на подтанцовке у рыжего презренного путинского холуя Краснова
11.12.2025 18:26 Ответить
Нам би краще підішов варіант -"я втомився, я ухожу......."
Ще однієї клоунади країна 100% не витримає.
11.12.2025 18:27 Ответить
вибори можна провести, але який сенс, якщо немає нормальних кандидатів
11.12.2025 18:27 Ответить
Кандидати приймуть участь, якщо їх не забанять. Буде бан - буде майдан.
11.12.2025 18:28 Ответить
А чим ненормальний Порошенко?
11.12.2025 18:49 Ответить
Порошенко був нормальним президентом, але він не хоче займатися ядерною зброєю.
11.12.2025 19:00 Ответить
Хто зна, хто зна?
11.12.2025 19:06 Ответить
Для чого тупі розмови про ядерну зброю.Якщо Україна почне розробляти ядерну зброю всі країни відмовляться надавати нам допомогу і обявлять нам санкції. ЯЗ - це довго і дорого. Про ЯЗ говорять або приховані вороги, або ідіоти.
11.12.2025 19:32 Ответить
>Для чого тупі розмови про ядерну зброю.

Ці розмови можуть вважатися тупими лише серед русні, хохлів-запроданців та розумово-відсталих.

>Якщо Україна почне розробляти ядерну зброю всі країни відмовляться надавати нам допомогу і обявлять нам санкції.

Або ні. Як мінімум країни Африки, Азії та Європи не будуть.

>ЯЗ - це довго і дорого.

казки для даунів, у випадку України це: 1 рік до першої ядерної бч, два роки до 100-200 БЧ.
11.12.2025 19:40 Ответить
Єдиний кандидат, який доказав що здатний керувати країною в складній ситуації - це Порошенко
11.12.2025 19:39 Ответить
Цікаво чим трампон пригрозив цього разу що воно так рясно і хутко обсерелося? мабуть міньдічі і двушка на мацкву то були забавки
11.12.2025 18:28 Ответить
Може нарешті вилізе російський паспорт незламного ішака
11.12.2025 18:39 Ответить
Грозився оприлюднити подробиці оману, це ядерна інформаційна бомба для зелених
11.12.2025 18:39 Ответить
"я готовий до цього" - а якщо він буде не готовий до цього, то виборів не буде, ніколи.
11.12.2025 18:29 Ответить
президент США, що всі хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду.

Це які такі українці? ЗА які такі посади ми українці тримаємося??? Трамп адресував конкретно до однієї особи, а не до українців.
11.12.2025 18:29 Ответить
а міг би піти у відставку ще в 20-21 р!!! коли люди війшли на Майдан, сканувавши ,путін ху* ло - зеля сцикло !!! ти паскудо зеленський 🤡 ,тоді б зберіг Україну , від кривавої війни ,а ти **** ,почав лякати людей , як шо мене скинете то путін нападьот... шоб ти провалився ішак оманський !!!...не пробачимо !!! ...
11.12.2025 18:34 Ответить
Не для відставки його раха посадила на трон
11.12.2025 18:36 Ответить
Був сигнал ще з місяця лютого.
А він у відповідь-істерію,в яку підключились навіть такі знані колись політики,як напр.Огриз,вішаючи лапшу на вуха людям,що не мож,бо агентпутіна-агенткраснов.І скільки за рік втратили: і людей,і територій?
11.12.2025 18:35 Ответить
🤣а дочого тут США??????????????????????????
11.12.2025 18:42 Ответить
занадто вже дорого обходиться Україні Зєлєнське (враховуючи усі його дебільні експерименти 2019-2025 над живими людьми), а тепер оце ще "на носі" витрати на кількасот мільйонів на зебільні вибори Найвеличнівшивого Наполеончика, Вирок-2026, та розхитування ситуаціїв наслідок цього нікому, окрім ***** та тебе, непотрібного потрясіння для держави Україна...
Зєля, будь мужиком-державником, а не вередливою-нестабільною дЄвачкой-хотєлкой - обіцяв один термін прездобольства?! - фсьО!, він закінчився вже давно, йди на непочьОтнуЮ пенсію, нехай Рада робить усе по закону і формується уряд порятунку України від тебе та кацапів.... а сидітимеш вже пІсля Української Перемоги, і сидітимеш тим менше чим більше дослухатимеся до порад притомних Українців..
11.12.2025 18:44 Ответить
Гнида брехлива та тебе від корита ніц ,не відврвеш, готове воно, тільки сцяти а очі, на чесних виборах ти ж пролітаєш як фанера над Парижем і воно чудово це знає і всерівно блефує,і звертатись слід до конституційного суду а не до ручної ради на чолі з "юристом" стефанчуком, чи гнида надієшся через монозброд протягнути вибори через дію, якщо так то ніхто їх не визнає особливо Українці.Ти зе-гнида краще б думало як зупинити просування русні по лінії фронту для початку щоб сідати за стіл переговорів, якщо їх не зупинити ні якого миру навіть перемир'я не буде, хто про що а вшивий про баню, рейтинги і вибори це основні пріоритети для блазня більше його не чого не цікавить.
11.12.2025 18:45 Ответить
За 4 роки в 40х коли 2/3 світу на конях їздили і читати не вміли, країни робили ракети, ядерку, з нуля. Скоморох просто провтикав дорогоцінний час виграний кістками і кров'ю, сотні млрд. Скотився у м'ясо з кратно більшим ворогом.
Його давно час викинути, забути як страшний сон, замінити тим хлопцем що 471 днів на нулі сидів, тоді можливо щось зміниться.
11.12.2025 18:46 Ответить
Воно бреше як завжди думає що його мусорила і тцк далі будуть геноцидити Українців його шобло фсбешне нарисує йому перемогу
11.12.2025 18:48 Ответить
Таке враження що у трампона є якась своя кандидатура
11.12.2025 18:48 Ответить
Білецький звісно
11.12.2025 19:16 Ответить
Ти готовий відмовитись від своєї участі в цих виборів так як ти пообіцяв, чи твоєму жодному слову не можна вірити ?
11.12.2025 19:13 Ответить
Сигналы от США он под козырек принимает оперативно)
11.12.2025 19:19 Ответить
Отлично! Теперь нужно экстренно подготовить кандидата, который должен пройти обязательную проверку, что у него не было никогда связей с олигархами или Россией или чужаками и орг преступностью. И чтобы он представил программу, что будет делать. И следует его выбрать в первом туре. и также нужно провести выборы в Верховную Раду. И все депутаты должны проходить аналогичные проверки, чтобы на связи с олигархами и орг преступностью и спецслужбами иностранными и на иностранное влияние и связи с Россией. Если что то выявляется - сразу таких дисквалифицировать. Похожие проверки проводятся в Европе.
А теперь пожелания для программы: должен быть пункт - проведение проверок на незаконное завладение гос имущества или гос ресурсов - проведение национализации, а злоумышленников арестовать за преступные деяния против государства. - нужно идти по закону. В Европе провели национализацию после второй мировой, сделали приоритетом на социальное развитие. Деньги шли на народ и народ открывал бизнесы, а в Украине произошел бандитский передел после развала СССР, и по заниженным ценам бандиты со связями в России - захватили всю энергетику и все гос имущество и ресурсы и создали свои СМИ и по методам ФСБ внедрили во власть своих марионеток и преступная паутина распространилась на всю власть и все органы и суды и силовиков. Полностью уничтожили Украину. Иначе это назвать нельзя, когда у Украины нету своих людей во власти и все марионетки России и Запада. Украине нужна власть националистическая. Следующий пункт обязательный вернуть ядерное оружие и восстановить гос безопасность. И программа должна начинаться с простого к сложному - это начинать создавать радиоактивные бомбы и их можно прямо сейчас делать и все для этого есть, дальше делать центрфуги и атомное оружие, и самое мощное следующие - это водородные бомбы и ракеты. И пусть кто то криво еще посмотрит только. Нужен такой лидер, как в Пакистане пришел и ему было насрать на все угрозы - он сделал ядерное оружие. Следующий важнейший пункт - это экономика - она должна быть индикативная - с приоритетом на развитии автоматизации и технологий и робототехники и ИИ. С развитием на каждом этапе цепи. Это будет следующая эпоха развития, как когда физики сделали транзисторы и появились чипы и компьютеры и интернет и это дало огромную сферу услуг виртуальных и огромные производства. И также сейчас будут роботы с ИИ мозгами АГИ даже и кто будет это развивать, тот будет опережать весь мир и будет зарабатывать триллионы долларов. Роботы и робототехника с АГИ - будут занимать все в мире. Люди больше работать не будут. У всех будут роботы, которые будут супер умные и смогут делать практически все ибо ИИ будет обладать всеми знаниями человечества. И чем больше роботов будет, тем больше человек сможет делать - они будут для людей хоть дома строить, хоть машину собрать, хоть ресурсы добывать, хоть ракету построить, хоть что угодно. И роботов с ИИ продавать по всему миру, хоть на кассах сидеть, хоть бармены, доставка, для войны, для безопасности вместо полиции дроны и ИИ и он ко всем камерам будет подключен, дроны будут патрулировать. Хоть дома строить - 3д принтерами и робототехникой. Хоть метро рыть. Для всех работ их делать и продавать на весь мир. Потому что роботы не требуют зарплат и отдыха - их выгоднее человека содержать, единственное ремонт и энергия. А эффективность лучше человека в сотни и даже тысячи раз. Роботы будут и операции делать точнее людей и врачей заменят. И в итоге все сферы. Только нужно торопиться, чтобы это все делать. Нужно больше компаний дронов и робототехники и делать компании ИИ и инвестиции нужно собирать в них. Строить большие дата центры для вычислительных мощностей. Создавать свои MIT и дарпа. Обучать людей и сразу с ними и работать над проектами прямо в аналогах MIT, стенфорд, и т.п. Можно продолжать еще долго - много всего надо делать, только нужно людей нормальных. И тогда Украина рванет по показателям. Украину сдержуют в развитии идиоты засланные, олигархи и марионетки России. Они не хотят тут развития, чтобы в России не увидели люди, что вот Украина смогла, а тут дно такое и за каждым регионов олигархи стоят смотрящие и пилят ресурсы и доходы с предприятий. Просто огромный потенциал у Украины, который искусственно сдерживают. Снять эти ограничители искусственные и задать индикативный план развития, и Украина рванет, как пружина, которую затягивали и она вырвется. Грязь убрать и умных менеджеров надо. Ресурсов много есть еще. Их даже не продавать надо, а самим делать производства автоматизированные чипов - кварцевого песка море в Украине из которого кремний обогащают. И панели солнечные делать можно. Национализировать все предприятия и задать им новые циклы развития - они пропустили много, нужно их под технологии переделывать. И чтобы они не конкурировали, а делать их на других технологиях с внедрением ИИ и робототехники. Делать все управляемое ИИ, и машины и самолеты и поезда и корабли и сельхоз технику и транспорт и все абсолютно. Все должно развиваться ускоряющимися темпами.
11.12.2025 19:26 Ответить
Проснись. Дай відповідь на одне питання - хто буде втілювати в життя твої фантазії?
11.12.2025 19:34 Ответить
кто управляет, тот и должен это делать. Это природа нормального развития Украины.
11.12.2025 19:43 Ответить
 
 