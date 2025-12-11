Был сигнал от США о выборах в Украине – я готов к этому, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что после сигналов от Соединенных Штатов он попросил нардепов подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами в Киеве 11 декабря, цитирует "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Сигнал от США
"Президент США сказал, что все хотят закончить войну и что не может быть так, чтобы украинцы растягивали этот момент из-за якобы удержания той или иной должности. И поэтому я, безусловно, за выборы", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что если выборы состоятся, то они должны пройти легитимно, и здесь потребуется поддержка партнеров: "Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать".
Нужны изменения в законах
Зеленский пояснил, что на фоне "сигналов" от США обратился к нардепам с просьбой разработать законодательные изменения для проведения выборов в военное время.
"Чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения. Сегодня важно закончить войну, и важно ее закончить в сильной позиции для Украины. Был сигнал от Соединенных Штатов относительно выборов - я отреагировал и готов к этому", - заявил он.
- По его словам, есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство.
- Поэтому он призвал ключевых партнеров Украины и украинских парламентов "показать, как могут быть проработаны обе эти вещи".
виродку !!
Ху@ло зробить все так , що ми з цих виборів не вийдемо !
Ще однієї клоунади країна 100% не витримає.
Ці розмови можуть вважатися тупими лише серед русні, хохлів-запроданців та розумово-відсталих.
>Якщо Україна почне розробляти ядерну зброю всі країни відмовляться надавати нам допомогу і обявлять нам санкції.
Або ні. Як мінімум країни Африки, Азії та Європи не будуть.
>ЯЗ - це довго і дорого.
казки для даунів, у випадку України це: 1 рік до першої ядерної бч, два роки до 100-200 БЧ.
Це які такі українці? ЗА які такі посади ми українці тримаємося??? Трамп адресував конкретно до однієї особи, а не до українців.
А він у відповідь-істерію,в яку підключились навіть такі знані колись політики,як напр.Огриз,вішаючи лапшу на вуха людям,що не мож,бо агентпутіна-агенткраснов.І скільки за рік втратили: і людей,і територій?
Зєля, будь мужиком-державником, а не вередливою-нестабільною дЄвачкой-хотєлкой - обіцяв один термін прездобольства?! - фсьО!, він закінчився вже давно, йди на непочьОтнуЮ пенсію, нехай Рада робить усе по закону і формується уряд порятунку України від тебе та кацапів.... а сидітимеш вже пІсля Української Перемоги, і сидітимеш тим менше чим більше дослухатимеся до порад притомних Українців..
Його давно час викинути, забути як страшний сон, замінити тим хлопцем що 471 днів на нулі сидів, тоді можливо щось зміниться.
А теперь пожелания для программы: должен быть пункт - проведение проверок на незаконное завладение гос имущества или гос ресурсов - проведение национализации, а злоумышленников арестовать за преступные деяния против государства. - нужно идти по закону. В Европе провели национализацию после второй мировой, сделали приоритетом на социальное развитие. Деньги шли на народ и народ открывал бизнесы, а в Украине произошел бандитский передел после развала СССР, и по заниженным ценам бандиты со связями в России - захватили всю энергетику и все гос имущество и ресурсы и создали свои СМИ и по методам ФСБ внедрили во власть своих марионеток и преступная паутина распространилась на всю власть и все органы и суды и силовиков. Полностью уничтожили Украину. Иначе это назвать нельзя, когда у Украины нету своих людей во власти и все марионетки России и Запада. Украине нужна власть националистическая. Следующий пункт обязательный вернуть ядерное оружие и восстановить гос безопасность. И программа должна начинаться с простого к сложному - это начинать создавать радиоактивные бомбы и их можно прямо сейчас делать и все для этого есть, дальше делать центрфуги и атомное оружие, и самое мощное следующие - это водородные бомбы и ракеты. И пусть кто то криво еще посмотрит только. Нужен такой лидер, как в Пакистане пришел и ему было насрать на все угрозы - он сделал ядерное оружие. Следующий важнейший пункт - это экономика - она должна быть индикативная - с приоритетом на развитии автоматизации и технологий и робототехники и ИИ. С развитием на каждом этапе цепи. Это будет следующая эпоха развития, как когда физики сделали транзисторы и появились чипы и компьютеры и интернет и это дало огромную сферу услуг виртуальных и огромные производства. И также сейчас будут роботы с ИИ мозгами АГИ даже и кто будет это развивать, тот будет опережать весь мир и будет зарабатывать триллионы долларов. Роботы и робототехника с АГИ - будут занимать все в мире. Люди больше работать не будут. У всех будут роботы, которые будут супер умные и смогут делать практически все ибо ИИ будет обладать всеми знаниями человечества. И чем больше роботов будет, тем больше человек сможет делать - они будут для людей хоть дома строить, хоть машину собрать, хоть ресурсы добывать, хоть ракету построить, хоть что угодно. И роботов с ИИ продавать по всему миру, хоть на кассах сидеть, хоть бармены, доставка, для войны, для безопасности вместо полиции дроны и ИИ и он ко всем камерам будет подключен, дроны будут патрулировать. Хоть дома строить - 3д принтерами и робототехникой. Хоть метро рыть. Для всех работ их делать и продавать на весь мир. Потому что роботы не требуют зарплат и отдыха - их выгоднее человека содержать, единственное ремонт и энергия. А эффективность лучше человека в сотни и даже тысячи раз. Роботы будут и операции делать точнее людей и врачей заменят. И в итоге все сферы. Только нужно торопиться, чтобы это все делать. Нужно больше компаний дронов и робототехники и делать компании ИИ и инвестиции нужно собирать в них. Строить большие дата центры для вычислительных мощностей. Создавать свои MIT и дарпа. Обучать людей и сразу с ними и работать над проектами прямо в аналогах MIT, стенфорд, и т.п. Можно продолжать еще долго - много всего надо делать, только нужно людей нормальных. И тогда Украина рванет по показателям. Украину сдержуют в развитии идиоты засланные, олигархи и марионетки России. Они не хотят тут развития, чтобы в России не увидели люди, что вот Украина смогла, а тут дно такое и за каждым регионов олигархи стоят смотрящие и пилят ресурсы и доходы с предприятий. Просто огромный потенциал у Украины, который искусственно сдерживают. Снять эти ограничители искусственные и задать индикативный план развития, и Украина рванет, как пружина, которую затягивали и она вырвется. Грязь убрать и умных менеджеров надо. Ресурсов много есть еще. Их даже не продавать надо, а самим делать производства автоматизированные чипов - кварцевого песка море в Украине из которого кремний обогащают. И панели солнечные делать можно. Национализировать все предприятия и задать им новые циклы развития - они пропустили много, нужно их под технологии переделывать. И чтобы они не конкурировали, а делать их на других технологиях с внедрением ИИ и робототехники. Делать все управляемое ИИ, и машины и самолеты и поезда и корабли и сельхоз технику и транспорт и все абсолютно. Все должно развиваться ускоряющимися темпами.