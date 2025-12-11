Был сигнал от США о выборах в Украине – я готов к этому, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после сигналов от Соединенных Штатов он попросил нардепов подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами в Киеве 11 декабря, цитирует "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Сигнал от США

"Президент США сказал, что все хотят закончить войну и что не может быть так, чтобы украинцы растягивали этот момент из-за якобы удержания той или иной должности. И поэтому я, безусловно, за выборы", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что если выборы состоятся, то они должны пройти легитимно, и здесь потребуется поддержка партнеров: "Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать".

Нужны изменения в законах

Зеленский пояснил, что на фоне "сигналов" от США обратился к нардепам с просьбой разработать законодательные изменения для проведения выборов в военное время.

"Чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения. Сегодня важно закончить войну, и важно ее закончить в сильной позиции для Украины. Был сигнал от Соединенных Штатов относительно выборов - я отреагировал и готов к этому", - заявил он.

По его словам, есть две важные вещи, которые нужно проработать: безопасность и законодательство.

Поэтому он призвал ключевых партнеров Украины и украинских парламентов "показать, как могут быть проработаны обе эти вещи".

