ЕС запускает новый технический формат переговоров с Украиной, независимый от вето Венгрии

На неформальном заседании Совета по общим делам ЕС было объявлено о начале нового формата технических переговоров с Украиной, который не зависит от венгерского вето.

Об этом заявили датский министр по вопросам ЕС Мари Бьер и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Фронтлоудинг

Министр Мари Бьер выразила разочарование тем, что правительство Венгрии не сняло блокаду, из-за которой официально не удалось открыть Кластер 1 переговоров. В то же время она подчеркнула, что удалось согласовать новый технический процесс - фронтлоудинг (frontloading), который позволяет продвигать реформу без риска наложения вето.

"Сегодня мы подтвердили этот новый подход, и следующее председательство, председательство Кипра, сможет его продолжить... Это означает, что процесс расширения с участием Украины не остановился", - заявила Бьер.

Еврокомиссар Марта Кос отметила, что теперь Украина может проводить реформы по определенному перечню, и ни одна страна ЕС не может заблокировать их технический процесс. Министр уточнила, что этот подход позволяет обойти венгерское вето на определенное время, но для официального закрытия переговорных кластеров необходимо согласие всех членов ЕС.

"Даже если формально блокада остается, мы можем продолжать техническую работу в рамках переговоров, а после ее снятия очень быстро открыть и закрыть переговорные кластеры", - добавила Бьер.

