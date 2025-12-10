Кос прибыла в Украину с двухдневным визитом для обсуждения вступления в ЕС

В среду и четверг еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине, чтобы обсудить вступление страны в Европейский Союз на неформальной встрече министров ЕС, которая состоится во Львове 11 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии

Во время визита будет обсуждаться повестка дня реформ Украины, в частности развитие верховенства права, а также текущие усилия по реконструкции, поддерживаемые ЕС.

Программа визита: день первый

Сегодня утром Кос посетила тепловую электростанцию вместе с заместителем министра энергетики по вопросам интеграции с ЕС Ольгой Юхимчук. Станция неоднократно подвергалась ударам России и восстанавливается при поддержке Фонда энергетической поддержки Украины.

"Это восстановление является примером усилий ЕС по укреплению энергетической устойчивости Украины - от ремонта критической инфраструктуры до расширения централизованного теплоснабжения, возобновляемых источников энергии и энергоэффективных зданий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Днем Кос вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и вице-спикером Верховной Рады Александром Корниенко встретится с представителями украинского гражданского общества, чтобы обсудить политику расширения ЕС и роль общественных деятелей в поддержке реформ.

После этого еврокомиссар проведет с Качкой встречу, посвященную потребностям реформ для вступления Украины в ЕС.

Программа визита: день второй

Завтра Кос посетит церемонию чествования памяти погибших защитников, а затем присоединится к неформальному заседанию Совета ЕС по общим вопросам во Львове. Вместе с Качкой и министром европейских дел Дании Мари Бьерре она примет участие в обсуждении хода переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что в декабре ведущие европейские министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз.

