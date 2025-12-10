Кос прибула в Україну з дводенним візитом для обговорення вступу до ЄС

У середу та четвер єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб обговорити вступ країни до Європейського Союзу на неформальній зустрічі міністрів ЄС, яка відбудеться у Львові 11 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

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Під час візиту обговорюватиметься порядок денний реформ України, зокрема розвиток верховенства права, а також поточні зусилля з реконструкції, що підтримуються ЄС.

Програма візиту: день перший

Сьогодні вранці Кос відвідала теплову електростанцію разом із заступником міністра енергетики з питань інтеграції з ЄС Ольгою Юхимчук. Станція неодноразово зазнавала ударів Росії та відновлюється за підтримки Фонду енергетичної підтримки України.

"Це відновлення є прикладом зусиль ЄС щодо зміцнення енергетичної стійкості України - від ремонту критичної інфраструктури до розширення централізованого теплопостачання, відновлюваних джерел енергії та енергоефективних будівель", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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Вдень Кос разом із віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства, щоб обговорити політику розширення ЄС та роль громадських діячів у підтримці реформ.

Після цього єврокомісарка проведе з Качкою зустріч, присвячену потребам реформ для вступу України до ЄС.

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Програма візиту: день другий

Завтра Кос відвідає церемонію вшанування пам’яті загиблих захисників, а потім приєднається до неформального засідання Ради ЄС із загальних питань у Львові. Разом із Качкою та міністром європейських справ Данії Марі Б’єрре вона візьме участь в обговоренні стану переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що у грудні провідні європейські міністри відвідають Україну, щоб продемонструвати підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу.

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