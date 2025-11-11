У Львові відбудеться неформальний саміт щодо вступу України в ЄС

У грудні провідні європейські міністри відвідають Україну, щоб продемонструвати підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація ґрунтується на документі-запрошенні, надісланому від віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки до столиць країн-членів ЄС.

Неформальний саміт у Львові

Неформальний саміт міністрів з європейських справ запланований на 10–11 грудня. Крок здійснено на тлі спроб союзників ЄС подолати затримки, спричинені протидією вступу України до блоку з боку Угорщини.

У документі, ознайомленому журналістами, зазначено:

"Основна увага в наших дискусіях буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків і підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України. Скликавши зустріч в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України лежить у рамках ЄС".

Прискорення реформ без очікування на Угорщину

Два чиновники повідомили журналістам, що країни ЄС прагнуть дозволити Україні та Молдові приступити до наступного раунду реформ незалежно від офіційного схвалення.

Це дозволить Україні швидко реагувати у разі вирішення безвихідної ситуації, пов’язаної з протестами Угорщини.

Ключові цілі та кроки, які плануються:

  • Підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграції України до ЄС;

  • Обговорити прогрес та підсумки досягнутих результатів;

  • Підготувати наступні кроки у рамках євроінтеграції;

  • Дозволити Україні діяти швидко у разі скасування права вето Угорщини.

"Репараційний кредит" для України

Раніше Качка заявив, що уряд України сподівається на домовленість ЄС щодо виділення так званого репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів до 19 грудня.

"Європейська комісія представила цю ідею в жовтні місяці… Зараз відбувається активна робота між Європейською комісією, урядом Бельгії і іншими урядами щодо визначення цих модальностей репараційного кредиту для того, щоб він був запущений", – сказав Качка.

За його словами, є два сценарії розвитку подій:

  • перший – до 19 грудня вже буде узгоджена чітка опція, яку лідери країн ЄС схвалять, на саміті Євроради;
  • другий – до 19 грудня сторони сформують кілька сценаріїв, але про них ще зарано говорити.

"Завдання – не застрягти в гіпотетичних сценаріях, які потім, 19 грудня, представити для вибору політикам. Задача в тому, щоб узгодити все тут і зараз, щоб на 19 грудня було чітке рішення, яке можна схвалювати", – наголосив віцепремʼєр.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України.

Там Міндіч буде представником влади України?
показати весь коментар
11.11.2025 22:53 Відповісти
Верховний міндіч він же годобородько
показати весь коментар
12.11.2025 00:17 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 22:54 Відповісти
Думаю доведеться відмінити, НАБУ внесло корективи
показати весь коментар
11.11.2025 22:56 Відповісти
Фигня. Украина нужна Европе не для того чтобы стать сказочной страной единорогов, где никто не ворует и все счастливы, а совсем для другого.
показати весь коментар
11.11.2025 23:06 Відповісти
А з кацапської точки зору для чого?
показати весь коментар
11.11.2025 23:18 Відповісти
З кацапської точки зору не знаю, а з європейської ось для чого - щоб бути "Сталевим Дикобразом".

P.S. про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
показати весь коментар
12.11.2025 00:16 Відповісти
Це я знаю. Але ж я не аас запитував.
показати весь коментар
12.11.2025 08:42 Відповісти
Неформали, блдь .
показати весь коментар
11.11.2025 23:04 Відповісти
Тобто нахрін не потрібний саміт відбудеться нащось
показати весь коментар
11.11.2025 23:06 Відповісти
Ох уж эти неформалы!
показати весь коментар
11.11.2025 23:13 Відповісти
Неформальний саміт по неформальному вступу... повіяло тіньовим урядом Януковоща...
показати весь коментар
12.11.2025 00:13 Відповісти
Дибіли.... 😕
Не туди ресурси!!
Треба вже починати вивозити мирняк !!!
Буде ,Эвропі противага до ісламістів та потенціно демографічний ресурс , та кваліфіковані студенти . Якщо не прибрати режим міндічєй, то тільки повна евакуація всіх цивільних врятує від етноциду
показати весь коментар
12.11.2025 00:16 Відповісти
Чергова морквина на палці. Ніхто не збирається і не збереться туди прийняти.
показати весь коментар
12.11.2025 00:23 Відповісти
Все власти Украины, клепто-олигархические, саботировали и продолжают саботировать вступление Украины в ЕС. Им это ненужно, невыгодно, ибо придется жить по четко установленным нормам, критериям и правилам. Румыния была самой коррумпированной и бедной страной в Европе. Через посадки властьпридержащих и судейских привели страну к процветанию. Кого посадили в Украине, с конфискацией? То-то и оно. Украинские воры-коррупционеры во власти только на словах за вступление в ЕС. На деле саботаж, был, есть и будет. Даже если Украине согласуют дату вступления, накануне примут закон, который заблокирует вступление. Украину уже не раз тормозили, в том числе при зебильной власти. Увидим.
показати весь коментар
12.11.2025 03:20 Відповісти
А кластери візмуть з собою?
показати весь коментар
12.11.2025 07:52 Відповісти
 
 