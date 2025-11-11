У Львові відбудеться неформальний саміт щодо вступу України в ЄС

У грудні провідні європейські міністри відвідають Україну, щоб продемонструвати підтримку заявки країни на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація ґрунтується на документі-запрошенні, надісланому від віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки до столиць країн-членів ЄС.

Неформальний саміт у Львові

Неформальний саміт міністрів з європейських справ запланований на 10–11 грудня. Крок здійснено на тлі спроб союзників ЄС подолати затримки, спричинені протидією вступу України до блоку з боку Угорщини.

У документі, ознайомленому журналістами, зазначено:

"Основна увага в наших дискусіях буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, поділитися роздумами щодо наступних кроків і підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України. Скликавши зустріч в Україні, ми надішлемо чіткий і єдиний політичний сигнал про те, що майбутнє України лежить у рамках ЄС".

Прискорення реформ без очікування на Угорщину

Два чиновники повідомили журналістам, що країни ЄС прагнуть дозволити Україні та Молдові приступити до наступного раунду реформ незалежно від офіційного схвалення.

Це дозволить Україні швидко реагувати у разі вирішення безвихідної ситуації, пов’язаної з протестами Угорщини.

Ключові цілі та кроки, які плануються:

Підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграції України до ЄС;

Обговорити прогрес та підсумки досягнутих результатів;

Підготувати наступні кроки у рамках євроінтеграції;

Дозволити Україні діяти швидко у разі скасування права вето Угорщини.

"Репараційний кредит" для України

Раніше Качка заявив, що уряд України сподівається на домовленість ЄС щодо виділення так званого репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів до 19 грудня.

"Європейська комісія представила цю ідею в жовтні місяці… Зараз відбувається активна робота між Європейською комісією, урядом Бельгії і іншими урядами щодо визначення цих модальностей репараційного кредиту для того, щоб він був запущений", – сказав Качка.

За його словами, є два сценарії розвитку подій:

перший – до 19 грудня вже буде узгоджена чітка опція, яку лідери країн ЄС схвалять, на саміті Євроради;

другий – до 19 грудня сторони сформують кілька сценаріїв, але про них ще зарано говорити.

"Завдання – не застрягти в гіпотетичних сценаріях, які потім, 19 грудня, представити для вибору політикам. Задача в тому, щоб узгодити все тут і зараз, щоб на 19 грудня було чітке рішення, яке можна схвалювати", – наголосив віцепремʼєр.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України.

