Новости Вступление Украины в ЕС
319 8

Во Львове состоится неформальный саммит по вступлению Украины в ЕС

Саммит по вступлению в ЕС состоится во Львове

В декабре ведущие европейские министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация основана на документе-приглашении, направленном вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой в столицы стран-членов ЕС.

Неформальный саммит во Львове

Неформальный саммит министров по европейским делам запланирован на 10-11 декабря. Шаг предпринят на фоне попыток союзников ЕС преодолеть задержки, вызванные противодействием вступлению Украины в блок со стороны Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен говорить с РФ напрямую, как это делает Трамп, - экс-президент Финляндии Ниинисте

В документе, ознакомленном журналистами, указано:

"Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча даст возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины. Созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины лежит в рамках ЕС".

Ускорение реформ без ожидания Венгрии

Два чиновника сообщили журналистам, что страны ЕС стремятся позволить Украине и Молдове приступить к следующему раунду реформ независимо от официального одобрения.

Это позволит Украине быстро реагировать в случае решения тупиковой ситуации, связанной с протестами Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС обсуждают изменение правил членства, чтобы обойти вето Орбана для Украины, – Politico

Ключевые цели и шаги, которые планируются:

  • Подтвердить политическую поддержку реформ и интеграции Украины в ЕС;

  • Обсудить прогресс и итоги достигнутых результатов;

  • Подготовить следующие шаги в рамках евроинтеграции;

  • Разрешить Украине действовать быстро в случае отмены права вето Венгрии.

"Репарационный кредит" для Украины

Ранее Качка заявил, что правительство Украины надеется на договоренность ЕС о выделении так называемого репарационного кредита под залог замороженных российских активов до 19 декабря.

"Европейская комиссия представила эту идею в октябре месяце... Сейчас идет активная работа между Европейской комиссией, правительством Бельгии и другими правительствами по определению этих модальностей репарационного кредита для того, чтобы он был запущен", – сказал Качка.

Читайте: Евродепутаты призвали начать переговоры с Молдовой, но об Украине не упомянули

По его словам, есть два сценария развития событий:

  • первый – до 19 декабря уже будет согласована четкая опция, которую лидеры стран ЕС одобрят на саммите Евросовета;
  • второй – до 19 декабря стороны сформируют несколько сценариев, но о них еще рано говорить.

"Задача – не застрять в гипотетических сценариях, которые потом, 19 декабря, представить на выбор политикам. Задача в том, чтобы согласовать все здесь и сейчас, чтобы на 19 декабря было четкое решение, которое можно одобрять", – подчеркнул вице-премьер.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Львов (4662) Украина (45199) вступление (49) Евросоюз (17803) Львовская область (3074) Львовский район (128)
Сортировать:
Там Міндіч буде представником влади України?
показать весь комментарий
11.11.2025 22:53 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 22:54 Ответить
Думаю доведеться відмінити, НАБУ внесло корективи
показать весь комментарий
11.11.2025 22:56 Ответить
Фигня. Украина нужна Европе не для того чтобы стать сказочной страной единорогов, где никто не ворует и все счастливы, а совсем для другого.
показать весь комментарий
11.11.2025 23:06 Ответить
А з кацапської точки зору для чого?
показать весь комментарий
11.11.2025 23:18 Ответить
Неформали, блдь .
показать весь комментарий
11.11.2025 23:04 Ответить
Тобто нахрін не потрібний саміт відбудеться нащось
показать весь комментарий
11.11.2025 23:06 Ответить
Ох уж эти неформалы!
показать весь комментарий
11.11.2025 23:13 Ответить
 
 