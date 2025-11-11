Во Львове состоится неформальный саммит по вступлению Украины в ЕС

В декабре ведущие европейские министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация основана на документе-приглашении, направленном вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой в столицы стран-членов ЕС.

Неформальный саммит во Львове

Неформальный саммит министров по европейским делам запланирован на 10-11 декабря. Шаг предпринят на фоне попыток союзников ЕС преодолеть задержки, вызванные противодействием вступлению Украины в блок со стороны Венгрии.

В документе, ознакомленном журналистами, указано:

"Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча даст возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями о следующих шагах и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины. Созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины лежит в рамках ЕС".

Ускорение реформ без ожидания Венгрии

Два чиновника сообщили журналистам, что страны ЕС стремятся позволить Украине и Молдове приступить к следующему раунду реформ независимо от официального одобрения.

Это позволит Украине быстро реагировать в случае решения тупиковой ситуации, связанной с протестами Венгрии.

Ключевые цели и шаги, которые планируются:

Подтвердить политическую поддержку реформ и интеграции Украины в ЕС;

Обсудить прогресс и итоги достигнутых результатов;

Подготовить следующие шаги в рамках евроинтеграции;

Разрешить Украине действовать быстро в случае отмены права вето Венгрии.

"Репарационный кредит" для Украины

Ранее Качка заявил, что правительство Украины надеется на договоренность ЕС о выделении так называемого репарационного кредита под залог замороженных российских активов до 19 декабря.

"Европейская комиссия представила эту идею в октябре месяце... Сейчас идет активная работа между Европейской комиссией, правительством Бельгии и другими правительствами по определению этих модальностей репарационного кредита для того, чтобы он был запущен", – сказал Качка.

По его словам, есть два сценария развития событий:

первый – до 19 декабря уже будет согласована четкая опция, которую лидеры стран ЕС одобрят на саммите Евросовета;

второй – до 19 декабря стороны сформируют несколько сценариев, но о них еще рано говорить.

"Задача – не застрять в гипотетических сценариях, которые потом, 19 декабря, представить на выбор политикам. Задача в том, чтобы согласовать все здесь и сейчас, чтобы на 19 декабря было четкое решение, которое можно одобрять", – подчеркнул вице-премьер.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины.

