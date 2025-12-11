ЄС запускає новий технічний формат переговорів з Україною, незалежний від вето Угорщини

На неформальному засіданні Ради з загальних справ ЄС було оголошено про початок нового формату технічних переговорів з Україною, який не залежить від угорського вето.

Про це заявили датська міністерка з питань ЄС Марі Б’єр та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Фронтлоудінг

Міністерка Марі Б’єр висловила розчарування через те, що уряд Угорщини не зняв блокаду, через яку офіційно не вдалося відкрити Кластер 1 переговорів. Водночас вона підкреслила, що вдалося узгодити новий технічний процес - фронтлоудінг (frontloading), який дозволяє просувати реформу без ризику накладення вето.

"Сьогодні ми підтвердили цей новий підхід, і наступне головування, головування Кіпру, зможе його продовжити… Це означає, що процес розширення за участю України не зупинився", - заявила Б’єр.

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Єврокомісарка Марта Кос зазначила, що тепер Україна може проводити реформи за визначеним переліком, і жодна країна ЄС не може заблокувати їхній технічний процес. Міністерка уточнила, що цей підхід дозволяє обійти угорське вето на певний час, але для офіційного закриття переговорних кластерів необхідна згода всіх членів ЄС.

"Навіть якщо формально блокада залишається, ми можемо продовжувати технічну роботу в рамках переговорів, а після її зняття дуже швидко відкрити та закрити переговорні кластери", - додала Б’єр.

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