Позов Центробанку РФ щодо Euroclear є "спекулятивним", "репараційна позика" для України юридично обґрунтована, - Єврокомісія
У Європейській комісії прокоментували судовий позов Центробанку РФ проти Euroclear, назвавши його "спекулятивним" і наголошуючи, що активи РФ не конфіскуються.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс у п’ятницю в Брюсселі на пресконференції, коментуючи позов Центрального Банку Росії до Арбітражного суду Москви щодо бельгійського депозитарію Euroclear через заморожені російські активи.
Пропозиція є юридично обґрунтованою та відповідає праву ЄС
"Перш за все, дозвольте мені нагадати, що загалом наша пропозиція є юридично обґрунтованою та повністю відповідає праву ЄС та міжнародному публічному праву. Активи не конфіскуються, і принцип суверенного імунітету дотримується. Дозвольте мені також нагадати, що активи РБЦ, що зберігаються в ЄС, зокрема центральні депозитарії, такі як Euroclear, іммобілізовані відповідно до санкцій ЄС, яких держави-члени дотримуються з початку незаконної війни Росії у зв'язку з агресією, що відповідає як праву ЄС, так і міжнародному праву, і фінансові установи ЄС, які зберігають ці іммобілізовані активи, повністю захищені від судових переслідувань", - наголосив Домбровскіс.
Захист для фінансових установ ЄС
Він зауважив, що зокрема з чинними санкціями, "центральні депозитарії ЄС можуть компенсувати будь-яке вилучення в Росії замороженими активами або іммобілізованими активами, що зберігаються тут".
"Ми можемо очікувати, що Росія продовжуватиме розпочинати спекулятивні судові процеси, щоб перешкодити ЄС дотримуватися міжнародного права та домагатися виконання Росією юридичного зобов'язання компенсувати Україні завдані збитки. Саме тому як у нашому чинному санкційному режимі, так і в пропозиціях, які ми зробили минулого тижня, ми включили додатковий захист для фінансових установ ЄС, які зберігають ці іммобілізовані активи РБЦ", - розповів єврокомісар.
За його словами, він надав пояснення державам-членам щодо захисних механізмів, які розроблені у пропозиції щодо надання Україні "репараційної позики" з основою іммобілізованих російських активів.
Пропозиції щодо надання Україні фінансування
"Вчора ввечері я представив законодавчі пропозиції Комісії щодо надання Україні гнучкого, термінового та доцільного фінансування. Я також окреслив надійні гарантії та запобіжні заходи, закладені в нашій пропозиції. Вони запроваджені у відповідь на занепокоєння, висловлені деякими державами-членами, зокрема Бельгією та фінансовими установами, для забезпечення захисту від можливих заходів у відповідь", - розповів він.
Крім того, він пояснив, "чому пропозиції є юридично обґрунтованими, відповідають праву ЄС та міжнародному праву, а також підкріплені виконанням Україною основних передумов для отримання підтримки".
"Я вітаю широку підтримку, висловлену цьому під час нашої вчорашньої зустрічі, і ми також продовжуємо працювати над вирішенням решти занепокоєнь деяких держав-членів. Цей обмін інформацією забезпечить корисну основу для зустрічі лідерів ЄС наступного тижня, де ми повинні досягти чітких зобов'язань щодо подальших дій. Потреби України не лише значні, але й нагальні, тому я закликаю держави-члени продемонструвати єдність та діяти зараз", - наголосив Домбровскіс.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російський Центробанк подав позов проти бельгійського депозитарію Euroclear до московського суд через заморожені активи.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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