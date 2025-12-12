РФ подала позов проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи

Російський Центробанк подав позов щодо бельгійського депозитарію Euroclear до московського суду з вимогою компенсувати збитки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lіga.net.

Що відомо?

Так, зазначається, що Центральний банк Росії у п'ятницю оголосив, що подає позов проти бельгійського депозитарію Euroclear в арбітражний суд Москви.

У пресслужбі центробанку повідомили, що позов пов'язаний з неможливістю використання "грошових коштів і цінних паперів, що належать Банку Росії", а також із репараційним кредитом – механізмом використання російських активів на користь України, який розглядає Європейська комісія.

Російський центробанк вимагатиме від суду стягнути з Euroclear "завдані збитки". Їхня сума не повідомляється.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України