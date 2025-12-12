РФ подала позов проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи
Російський Центробанк подав позов щодо бельгійського депозитарію Euroclear до московського суду з вимогою компенсувати збитки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lіga.net.
Що відомо?
Так, зазначається, що Центральний банк Росії у п'ятницю оголосив, що подає позов проти бельгійського депозитарію Euroclear в арбітражний суд Москви.
У пресслужбі центробанку повідомили, що позов пов'язаний з неможливістю використання "грошових коштів і цінних паперів, що належать Банку Росії", а також із репараційним кредитом – механізмом використання російських активів на користь України, який розглядає Європейська комісія.
Російський центробанк вимагатиме від суду стягнути з Euroclear "завдані збитки". Їхня сума не повідомляється.
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Топ коментарі
+7 Gary Grant
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+5 Олег Іванів #520461
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