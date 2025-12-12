РФ подала иск против Euroclear в суд Москвы из-за замороженных активов

Российский Центробанк подал иск в отношении бельгийского депозитария Euroclear в московский суд с требованием компенсировать убытки.

Что известно?

Так, отмечается, что Центральный банк России в пятницу объявил, что подает иск против бельгийского депозитария Euroclear в арбитражный суд Москвы.

В пресс-службе центробанка сообщили, что иск связан с невозможностью использования "денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку России", а также с репарационным кредитом – механизмом использования российских активов в пользу Украины, который рассматривает Европейская комиссия.

Российский центробанк будет требовать от суда взыскать с Euroclear "причиненный ущерб". Его сумма не сообщается.

