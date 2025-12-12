РФ подала иск против Euroclear в суд Москвы из-за замороженных активов
Российский Центробанк подал иск в отношении бельгийского депозитария Euroclear в московский суд с требованием компенсировать убытки.
Що известно?
Что известно?
Так, отмечается, что Центральный банк России в пятницу объявил, что подает иск против бельгийского депозитария Euroclear в арбитражный суд Москвы.
В пресс-службе центробанка сообщили, что иск связан с невозможностью использования "денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку России", а также с репарационным кредитом – механизмом использования российских активов в пользу Украины, который рассматривает Европейская комиссия.
Российский центробанк будет требовать от суда взыскать с Euroclear "причиненный ущерб". Его сумма не сообщается.
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
просто так чекісти б не подавали позов самі собі . Знають що клієнт і так переляканий
Тобто, ерефія сама по собі. Ну то якого хрону?