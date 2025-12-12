РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10055 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
941 17

РФ подала иск против Euroclear в суд Москвы из-за замороженных активов

ЦБ РФ подал иск против Euroclear

Российский Центробанк подал иск в отношении бельгийского депозитария Euroclear в московский суд с требованием компенсировать убытки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lіga.net.

Что известно?

Так, отмечается, что Центральный банк России в пятницу объявил, что подает иск против бельгийского депозитария Euroclear в арбитражный суд Москвы.

В пресс-службе центробанка сообщили, что иск связан с невозможностью использования "денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку России", а также с репарационным кредитом – механизмом использования российских активов в пользу Украины, который рассматривает Европейская комиссия.

Российский центробанк будет требовать от суда взыскать с Euroclear "причиненный ущерб". Его сумма не сообщается.

Читайте также: Министры экономики ЕС обсудили "репарационный кредит" для Украины: остаются некоторые опасения

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

россия (98344) замороженные активы (464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Не забудьте призначити для Euroclear адвоката з Хімок. Гулять так гулять.
показать весь комментарий
12.12.2025 12:43 Ответить
+2
А що, у "Спортлото" черга? 🤔
показать весь комментарий
12.12.2025 12:36 Ответить
+2
ерефія НЕ ВИЗНАЄ міжнародні суди і правочинство, зокрема:
https://www.google.com/search?q=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%28%D0%84%D0%A1%D0%9F%D0%9B%29&client=firefox-b-d&hs=Rmxo&sca_esv=f0158aba78c19323&biw=1280&bih=571&ei=e_U7adSNCb6Hxc8Pw6vSqAY&ved=2ahUKEwie3qK88reRAxXLVPEDHfprJmsQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94+%D1%80%D1%84+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUNGH0Lgg0LLQuNC30L3QsNGUINGA0YQg0LzRltC20L3QsNGA0L7QtNC90ZYg0YHRg9C00Lgg0ZYg0L_RgNCw0LLQvtGH0LjQvdGB0YLQstC-MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRI2DlQgw1YsyxwAXgBkAEAmAHSAaABxwmqAQUwLjkuMbgBA8gBAPgBAZgCCqAChgnCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYIkgcDMS45oAfqSbIHAzAuObgH_AjCBwUyLTIuOMgHXoAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDwnz0RIi5lsfCa3VMErZoMBmK7LED8bXeZGT2SRNeGUGnhEVGQQR1lO--4lGbRZwk8jSEgdjaY2lKikI0p6GGsdchMPXvh94Gwd505MJZgtnZwUa3lojxdZ8oJp_SlgpA&csui=3 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ): Росія перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини та більше не визнає юрисдикції ЄСПЛ, що робить неможливим примусове виконання його рішень проти РФ.
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%9C%D0%9A%D0%A1%29&client=firefox-b-d&hs=Rmxo&sca_esv=f0158aba78c19323&biw=1280&bih=571&ei=e_U7adSNCb6Hxc8Pw6vSqAY&ved=2ahUKEwie3qK88reRAxXLVPEDHfprJmsQgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94+%D1%80%D1%84+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUNGH0Lgg0LLQuNC30L3QsNGUINGA0YQg0LzRltC20L3QsNGA0L7QtNC90ZYg0YHRg9C00Lgg0ZYg0L_RgNCw0LLQvtGH0LjQvdGB0YLQstC-MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRI2DlQgw1YsyxwAXgBkAEAmAHSAaABxwmqAQUwLjkuMbgBA8gBAPgBAZgCCqAChgnCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYIkgcDMS45oAfqSbIHAzAuObgH_AjCBwUyLTIuOMgHXoAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDwnz0RIi5lsfCa3VMErZoMBmK7LED8bXeZGT2SRNeGUGnhEVGQQR1lO--4lGbRZwk8jSEgdjaY2lKikI0p6GGsdchMPXvh94Gwd505MJZgtnZwUa3lojxdZ8oJp_SlgpA&csui=3 Міжнародний кримінальний суд (МКС): РФ не є учасницею Римського статуту, тому не визнає юрисдикції МКС, хоча Україна визнає юрисдикцію суду щодо злочинів, скоєних на її території.
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%83%D0%B4+%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%28%D0%9C%D0%A1+%D0%9E%D0%9E%D0%9D%29&client=firefox-b-d&hs=Rmxo&sca_esv=f0158aba78c19323&biw=1280&bih=571&ei=e_U7adSNCb6Hxc8Pw6vSqAY&ved=2ahUKEwie3qK88reRAxXLVPEDHfprJmsQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94+%D1%80%D1%84+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUNGH0Lgg0LLQuNC30L3QsNGUINGA0YQg0LzRltC20L3QsNGA0L7QtNC90ZYg0YHRg9C00Lgg0ZYg0L_RgNCw0LLQvtGH0LjQvdGB0YLQstC-MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRI2DlQgw1YsyxwAXgBkAEAmAHSAaABxwmqAQUwLjkuMbgBA8gBAPgBAZgCCqAChgnCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYIkgcDMS45oAfqSbIHAzAuObgH_AjCBwUyLTIuOMgHXoAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDwnz0RIi5lsfCa3VMErZoMBmK7LED8bXeZGT2SRNeGUGnhEVGQQR1lO--4lGbRZwk8jSEgdjaY2lKikI0p6GGsdchMPXvh94Gwd505MJZgtnZwUa3lojxdZ8oJp_SlgpA&csui=3 Міжнародний Суд ООН (МС ООН): РФ визнавала юрисдикцію МС ООН у певних спорах (наприклад, у справі проти України щодо збиття MH17), але загалом її ставлення до обов'язкової юрисдикції неоднозначне і залежить від контексту.
Тобто, ерефія сама по собі. Ну то якого хрону?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що, у "Спортлото" черга? 🤔
показать весь комментарий
12.12.2025 12:36 Ответить
Не забудьте призначити для Euroclear адвоката з Хімок. Гулять так гулять.
показать весь комментарий
12.12.2025 12:43 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 13:48 Ответить
смішки смішками, а Euroclear та Бельгійці всерйоз налякані, і вірогідно на них діють такі сигнали.

просто так чекісти б не подавали позов самі собі . Знають що клієнт і так переляканий
показать весь комментарий
12.12.2025 12:54 Ответить
Ой як же ж вони налякані, як налякані, жааах!!! А хутін в Гаагу поїде?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:00 Ответить
ерефія НЕ ВИЗНАЄ міжнародні суди і правочинство, зокрема:
https://www.google.com/search?q=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%28%D0%84%D0%A1%D0%9F%D0%9B%29&client=firefox-b-d&hs=Rmxo&sca_esv=f0158aba78c19323&biw=1280&bih=571&ei=e_U7adSNCb6Hxc8Pw6vSqAY&ved=2ahUKEwie3qK88reRAxXLVPEDHfprJmsQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94+%D1%80%D1%84+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUNGH0Lgg0LLQuNC30L3QsNGUINGA0YQg0LzRltC20L3QsNGA0L7QtNC90ZYg0YHRg9C00Lgg0ZYg0L_RgNCw0LLQvtGH0LjQvdGB0YLQstC-MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRI2DlQgw1YsyxwAXgBkAEAmAHSAaABxwmqAQUwLjkuMbgBA8gBAPgBAZgCCqAChgnCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYIkgcDMS45oAfqSbIHAzAuObgH_AjCBwUyLTIuOMgHXoAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDwnz0RIi5lsfCa3VMErZoMBmK7LED8bXeZGT2SRNeGUGnhEVGQQR1lO--4lGbRZwk8jSEgdjaY2lKikI0p6GGsdchMPXvh94Gwd505MJZgtnZwUa3lojxdZ8oJp_SlgpA&csui=3 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ): Росія перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини та більше не визнає юрисдикції ЄСПЛ, що робить неможливим примусове виконання його рішень проти РФ.
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%9C%D0%9A%D0%A1%29&client=firefox-b-d&hs=Rmxo&sca_esv=f0158aba78c19323&biw=1280&bih=571&ei=e_U7adSNCb6Hxc8Pw6vSqAY&ved=2ahUKEwie3qK88reRAxXLVPEDHfprJmsQgK4QegQIAxAD&uact=5&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94+%D1%80%D1%84+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUNGH0Lgg0LLQuNC30L3QsNGUINGA0YQg0LzRltC20L3QsNGA0L7QtNC90ZYg0YHRg9C00Lgg0ZYg0L_RgNCw0LLQvtGH0LjQvdGB0YLQstC-MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRI2DlQgw1YsyxwAXgBkAEAmAHSAaABxwmqAQUwLjkuMbgBA8gBAPgBAZgCCqAChgnCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYIkgcDMS45oAfqSbIHAzAuObgH_AjCBwUyLTIuOMgHXoAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDwnz0RIi5lsfCa3VMErZoMBmK7LED8bXeZGT2SRNeGUGnhEVGQQR1lO--4lGbRZwk8jSEgdjaY2lKikI0p6GGsdchMPXvh94Gwd505MJZgtnZwUa3lojxdZ8oJp_SlgpA&csui=3 Міжнародний кримінальний суд (МКС): РФ не є учасницею Римського статуту, тому не визнає юрисдикції МКС, хоча Україна визнає юрисдикцію суду щодо злочинів, скоєних на її території.
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D1%83%D0%B4+%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%28%D0%9C%D0%A1+%D0%9E%D0%9E%D0%9D%29&client=firefox-b-d&hs=Rmxo&sca_esv=f0158aba78c19323&biw=1280&bih=571&ei=e_U7adSNCb6Hxc8Pw6vSqAY&ved=2ahUKEwie3qK88reRAxXLVPEDHfprJmsQgK4QegQIAxAF&uact=5&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94+%D1%80%D1%84+%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiUNGH0Lgg0LLQuNC30L3QsNGUINGA0YQg0LzRltC20L3QsNGA0L7QtNC90ZYg0YHRg9C00Lgg0ZYg0L_RgNCw0LLQvtGH0LjQvdGB0YLQstC-MgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogRI2DlQgw1YsyxwAXgBkAEAmAHSAaABxwmqAQUwLjkuMbgBA8gBAPgBAZgCCqAChgnCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYIkgcDMS45oAfqSbIHAzAuObgH_AjCBwUyLTIuOMgHXoAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfDwnz0RIi5lsfCa3VMErZoMBmK7LED8bXeZGT2SRNeGUGnhEVGQQR1lO--4lGbRZwk8jSEgdjaY2lKikI0p6GGsdchMPXvh94Gwd505MJZgtnZwUa3lojxdZ8oJp_SlgpA&csui=3 Міжнародний Суд ООН (МС ООН): РФ визнавала юрисдикцію МС ООН у певних спорах (наприклад, у справі проти України щодо збиття MH17), але загалом її ставлення до обов'язкової юрисдикції неоднозначне і залежить від контексту.
Тобто, ерефія сама по собі. Ну то якого хрону?
показать весь комментарий
12.12.2025 13:02 Ответить
Україні треба подати позов в український суд про конфіскацію російських активів в Euroclear для покриття збитків завданих війною.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:10 Ответить
"до московського суду"))))))))))))))))))клоуни!
показать весь комментарий
12.12.2025 13:26 Ответить
московські *********! ананізм шкідливий для здоров'я)))))))))))
показать весь комментарий
12.12.2025 13:28 Ответить
А чого Україна не подає на суд на відшкодування знищеного майна, ні одного іску с.ки ці не зробили, і накого вони працюють явно що не на Україну.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:34 Ответить
В нас президенті Рада з московського КВНа. Йолопи бажали поржати. Про державу ніхто не думав.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:46 Ответить
Взагалі-то подає.
показать весь комментарий
12.12.2025 13:53 Ответить
Наприклад?
показать весь комментарий
12.12.2025 14:38 Ответить
Ну наші ішаки завжди другі. Радив тиждень тому подати на цей Клір до суду, ЄС! Щодо фінансування війни!
показать весь комментарий
12.12.2025 14:10 Ответить
Нехай Euroclear подасть зустрічний позов у Печерський суд...
показать весь комментарий
12.12.2025 14:12 Ответить
Подала до московского суду? Смішно, в хто визнає його рішення? Раша сама відмовилась визвати рішення європейських судів. Так що скаржитись їй просто нікуди.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:18 Ответить
Чому ми нікуди не подаємо проти них?
показать весь комментарий
12.12.2025 14:36 Ответить
 
 