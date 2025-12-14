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Новини Мирний план США Використання заморожених активів РФ
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Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни в Україні та заморожені активи РФ

Стармер, фон дер Ляєн

У суботу, 13 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни РФ проти України, а також використання заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.

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Говорили про мирний план

"Прем’єр-міністр сьогодні ввечері провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Розмова була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під проводом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні", - йдеться у повідомленні.

Сторони погодились, що зараз "вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти справедливого та стійкого миру".

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Про активи РФ

Також Стармер та фон дер Ляєн обговорили "останній прогрес у питанні мобілізації заморожених суверенних активів Росії".

"Крім того, лідери обговорили поточні переговори щодо просування амбітного пакета заходів, оголошеного на саміті Великої Британії та ЄС у травні. Обидві сторони відзначили позитивну динаміку переговорів та висловили сподівання досягти подальшого прогресу в найближчі тижні",- йдеться у повідомленні.

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Замороження російських активів

  • Нагадаємо, що 12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.

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Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (1010) заморожені активи (880) Стармер Кір (388)
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Топ коментарі
+2
Відкликати Чебурєка із США - це перше....
А все інше - потім!
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14.12.2025 00:19 Відповісти
+2
"'Європа стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно". Потрібно для чого??? Одразу згадався Байден і його заяложене "we stand with Ukraine as long as it takes". Скільки ще ці стармери та урсули будуть цю пережовану гумку надувати?
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14.12.2025 07:42 Відповісти
+2
Стоятиме і сцятиме у вуха , так точніше. Іншої користі від них нема.
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14.12.2025 09:57 Відповісти

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