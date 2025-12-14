Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни в Україні та заморожені активи РФ

У суботу, 13 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни РФ проти України, а також використання заморожених російських активів.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.

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Говорили про мирний план

"Прем’єр-міністр сьогодні ввечері провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Розмова була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під проводом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні", - йдеться у повідомленні.

Сторони погодились, що зараз "вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти справедливого та стійкого миру".

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Про активи РФ

Також Стармер та фон дер Ляєн обговорили "останній прогрес у питанні мобілізації заморожених суверенних активів Росії".

"Крім того, лідери обговорили поточні переговори щодо просування амбітного пакета заходів, оголошеного на саміті Великої Британії та ЄС у травні. Обидві сторони відзначили позитивну динаміку переговорів та висловили сподівання досягти подальшого прогресу в найближчі тижні",- йдеться у повідомленні.

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Замороження російських активів

Нагадаємо, що 12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.

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