Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни в Україні та заморожені активи РФ
У суботу, 13 грудня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни РФ проти України, а також використання заморожених російських активів.
Про це повідомила пресслужба уряду Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Говорили про мирний план
"Прем’єр-міністр сьогодні ввечері провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Розмова була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під проводом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні", - йдеться у повідомленні.
Сторони погодились, що зараз "вирішальний момент для майбутнього України, і що Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти справедливого та стійкого миру".
Про активи РФ
Також Стармер та фон дер Ляєн обговорили "останній прогрес у питанні мобілізації заморожених суверенних активів Росії".
"Крім того, лідери обговорили поточні переговори щодо просування амбітного пакета заходів, оголошеного на саміті Великої Британії та ЄС у травні. Обидві сторони відзначили позитивну динаміку переговорів та висловили сподівання досягти подальшого прогресу в найближчі тижні",- йдеться у повідомленні.
Замороження російських активів
- Нагадаємо, що 12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.
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