Італія та ще три держави ЄС закликали шукати альтернативу кредиту Україні за рахунок російських активів, - ЗМІ

Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до закликів Бельгії щодо пошуку альтернатив схемі надання Україні кредиту за рахунок заморожених російських активів. Це ставить під загрозу плани ЄС щодо ухвалення так званого "репараційного кредиту" на вирішальному саміті наступного тижня.

Про це пише видання Euractiv з посиланням на спільну заяву країн, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться у заяві 4 країн

"Чотири країни заявили, що підтримують нещодавню пропозицію Європейської комісії щодо безстрокового заморожування суверенних фондів Москви, що зберігаються в ЄС, але попередили, що цей крок не повинен "запобігати" будь-якому потенційному використанню грошових коштів для підтримки військових зусиль Києва", - йдеться у заяві країн.

Крім цього, Італія, Болгарія, Мальта і Бельгія закликали Єврокомісію та Єврораду "продовжувати вивчати й обговорювати альтернативні варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, з передбачуваними параметрами, що становлять значно менші ризики, для задоволення фінансових потреб України на основі кредитної лінії ЄС або тимчасових рішень, щоб забезпечити безперервність підтримки до того, як будь-який із запропонованих варіантів зможе ефективно набути чинності".

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Замороження російських активів

Нагадаємо, що 12 грудня Європейський Союз домовився про безстрокове заморожування активів російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це відкриває шлях для "репараційного кредиту" для України.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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