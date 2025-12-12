Використання росактивів на користь України можливе, якщо союзники знизять ризики для Бельгії, - де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що використання заморожених російських активів для фінансування України – "складне завдання", однак можливе якщо союзники підуть на умови, щоб знизити ризики для його країни.

Про це глава бельгійського уряду заявив після зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Використання росактивів можливе, але є умова

Визнаючи, що він "скептично ставиться" до ідеї "репараційного кредиту" для України за рахунок заморожених росактивів, де Вевер сказав, що він є лояльним європейцем і "прихильником України".

Він заявив, що якщо ЄС хоче продовжувати реалізацію своїх планів, необхідно встановити "умови", щоб зменшити ризики для його країни.

За словами політика, прогрес у вирішенні цього питання на європейських зустрічах наступного тижня залежить від того, "чи будемо ми мати достатні гарантії".

"Це складне завдання, оскільки ще два місяці тому ми вважали, що ніколи не підемо на це", - сказав де Вевер.

На його думку, короткостроковим рішенням могло б бути фінансування України без використання активів.

"Я був би повністю відкритий для пошуку проміжного рішення для фінансування України в найближчі кілька місяців і готовий витратити трохи більше часу на доопрацювання ідеї "репараційного кредиту". Якщо ми зможемо це владнати, я не буду цьому перешкоджати. Я просто хочу, щоб рішення було юридично обґрунтованим", - наголосив глава бельгійського уряду.

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Про зустріч зі Стермером

Говорячи про свою розмову зі Стармером, де Вевер сказав, що той "розуміє наші проблеми, наші зобов'язання, наші юридичні побоювання".

"Велика Британія має 8 мільярдів заморожених російських активів. Якщо порівняти це з ВВП Великої Британії, то це одна справа. Якщо порівняти 190 мільярдів євро з ВВП Бельгії, то це зовсім інша справа. І ваш прем'єр-міністр це розуміє",- сказав глава уряду Бельгії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський Центробанк подав позов проти бельгійського депозитарію Euroclear до московського суд через заморожені активи.

Своєю чергою у Європейській комісії прокоментували судовий позов Центробанку РФ проти Euroclear, назвавши його "спекулятивним" і наголошуючи, що активи РФ не конфіскуються.

Бельгія вимагає від країн ЄС "незалежних" і "автономних" гарантій в обмін на підтримку запропонованого "репараційного кредиту" для України.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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