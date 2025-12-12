Использование росактивов в пользу Украины возможно, если союзники снизят риски для Бельгии, - де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины – "сложная задача", однако возможна, если союзники пойдут на условия, чтобы снизить риски для его страны.

Об этом глава бельгийского правительства заявил после встречи с британским премьером Киром Стармером, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Использование россактивов возможно, но есть условие

Признавая, что он "скептически относится" к идее "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных россактивов, де Вевер сказал, что он является лояльным европейцем и "сторонником Украины".

Он заявил, что если ЕС хочет продолжать реализацию своих планов, необходимо установить "условия", чтобы уменьшить риски для его страны.

По словам политика, прогресс в решении этого вопроса на европейских встречах на следующей неделе зависит от того, "будем ли мы иметь достаточные гарантии".

"Это сложная задача, поскольку еще два месяца назад мы считали, что никогда не пойдем на это", - сказал де Вевер.

По его мнению, краткосрочным решением могло бы быть финансирование Украины без использования активов.

"Я был бы полностью открыт для поиска промежуточного решения для финансирования Украины в ближайшие несколько месяцев и готов потратить немного больше времени на доработку идеи "репарационного кредита". Если мы сможем это уладить, я не буду этому препятствовать. Я просто хочу, чтобы решение было юридически обоснованным", - подчеркнул глава бельгийского правительства.

О встрече со Стермером

Говоря о своем разговоре со Стармером, де Вевер сказал, что тот "понимает наши проблемы, наши обязательства, наши юридические опасения".

"Великобритания имеет 8 миллиардов замороженных российских активов. Если сравнить это с ВВП Великобритании, то это одно дело. Если сравнить 190 миллиардов евро с ВВП Бельгии, то это совсем другое дело. И ваш премьер-министр это понимает", - сказал глава правительства Бельгии.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский Центробанк подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в московский суд из-за замороженных активов.

В свою очередь в Европейской комиссии прокомментировали судебный иск Центробанка РФ против Euroclear, назвав его "спекулятивным" и подчеркнув, что активы РФ не конфискуются.

Бельгия требует от стран ЕС "независимых" и "автономных" гарантий в обмен на поддержку предложенного "репарационного кредита" для Украины.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

