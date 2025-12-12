Бельгия выдвинула требования к ЕС в обмен на поддержку "репарационного кредита" Украине за счет российских активов, - Euractiv

Бельгия требует от стран ЕС "независимых" и "автономных" гарантий в обмен на поддержку предложенного "репарационного кредита" для Украины, который планируют предоставить за счет замороженных российских активов.

Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомился Euractiv, пишет Цензор.НЕТ.

В текстах, которые сейчас обсуждают послы ЕС, указано, что гарантии должны быть действительными даже в случае, если кредит признают недействительным. Вопрос возник на фоне усилий Евросоюза убедить Бельгию поддержать инициативу накануне важного саммита Европейского совета.

Брюссельский депозитарий Euroclear хранит большую часть из 210 млрд евро замороженных российских активов, что делает Бельгию ключевым участником переговоров.

Требования Бельгии

Среди требований:

чтобы другие государства ЕС покрывали возможные юридические расходы в случае иска Москвы,

чтобы столицы ЕС отказались от новых инвестиционных соглашений с Россией и отменили действующие,

также другие меры для защиты от возможного возмездия.

Отдельно Бельгия настаивает, что Euroclear "не должен нести ответственности" за предоставление кредита, а его директора могут нести ответственность только в случае грубой халатности.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк подал иск против бельгийского депозитария Euroclear в московский суд из-за замороженных активов.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

