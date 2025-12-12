Бельгія висунула вимоги до ЄС в обмін на підтримку "репараційного кредиту" Україні за рахунок російських активів, - Euractiv

Бельгія вимагає від країн ЄС "незалежних" і "автономних" гарантій в обмін на підтримку запропонованого "репараційного кредиту" для України, який планують надати за рахунок заморожених російських активів.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилось Euractiv, пише Цензор.НЕТ.

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У текстах, які зараз обговорюють посли ЄС, зазначено, що гарантії мають бути чинними навіть у разі, якщо кредит визнають недійсним. Питання постало на тлі зусиль Євросоюзу переконати Бельгію підтримати ініціативу напередодні важливого саміту Європейської ради.

Брюссельський депозитарій Euroclear зберігає більшість із 210 млрд євро заморожених російських активів, що робить Бельгію ключовим учасником переговорів.

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Вимоги Бельгії

Серед вимог:

щоб інші держави ЄС покривали можливі юридичні витрати у разі позову Москви,

щоб столиці ЄС відмовилися від нових інвестиційних угод з Росією і скасували чинні,

також інші заходи для захисту від можливої відплати.

Окремо Бельгія наполягає, що Euroclear "не має нести відповідальності" за надання кредиту, а його директори можуть нести відповідальність лише у випадку грубої недбалості.

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Раніше повідомлялося, що російський Центробанк подав позов проти бельгійського депозитарію Euroclear до московського суд через заморожені активи.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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