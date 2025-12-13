РУС
5 361 24

Италия и еще три государства ЕС призвали искать альтернативу кредиту Украине за счет российских активов, - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии о поиске альтернатив схемы предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов. Это ставит под угрозу планы ЕС по принятию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите на следующей неделе.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на совместное заявление стран, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорится в заявлении 4 стран 

"Четыре страны заявили, что поддерживают недавнее предложение Европейской комиссии о бессрочном замораживании суверенных фондов Москвы, хранящихся в ЕС, но предупредили, что этот шаг не должен "препятствовать" любому потенциальному использованию денежных средств для поддержки военных усилий Киева", - говорится в заявлении стран.

Кроме этого, Италия, Болгария, Мальта и Бельгия призвали Еврокомиссию и Евросовет "продолжать изучать и обсуждать альтернативные варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предполагаемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или временных решений, чтобы обеспечить непрерывность поддержки до того, как любой из предложенных вариантов сможет эффективно вступить в силу".

Читайте также: Использование росактивов в пользу Украины возможно, если союзники снизят риски для Бельгии, - де Вевер

Замораживание российских активов

Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также: €210 млрд активов РФ останутся на территории ЕС до выплаты репараций Украине, - Каллас

Болгария (683) Италия (1729) Мальта (81) репарации (60) замороженные активы (470)
Топ комментарии
+5
"Італія, Болгарія, Мальта і Бельгія закликали Єврокомісію та Єврораду "продовжувати вивчати й обговорювати альтернативні варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, з передбачуваними параметрами, що становлять значно менші ризики" - це вони так поспішають подати склянку води помираючому в пустелі?
13.12.2025 00:25 Ответить
+5
"О 4-й годині ранку, без об'явлення війни, військами Об'єднаної Європи була розбомблена масква. Вбито хутіна та вище керівницво раzіі".
Така альтернатива кредиту нам підходить.
13.12.2025 00:42 Ответить
+4
скільки коштує життя вбитих кацапами громадян України ?
ці козли рахували ?

.
13.12.2025 00:27 Ответить
"Італія, Болгарія, Мальта і Бельгія закликали Єврокомісію та Єврораду "продовжувати вивчати й обговорювати альтернативні варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права, з передбачуваними параметрами, що становлять значно менші ризики" - це вони так поспішають подати склянку води помираючому в пустелі?
13.12.2025 00:25 Ответить
у італійских платників податків завелись зайві гроші.

.
13.12.2025 00:25 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет израильская организация "приватбанк", а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которыми осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыса в СБУ
13.12.2025 06:04 Ответить
скільки коштує життя вбитих кацапами громадян України ?
ці козли рахували ?

.
13.12.2025 00:27 Ответить
В ***** би їм не піти.
13.12.2025 00:34 Ответить
Іуди...
13.12.2025 00:38 Ответить
Дадуть звичайний кредит. А колись потім віддамо, наприклад, атомними станціями і портами.
13.12.2025 00:39 Ответить
"О 4-й годині ранку, без об'явлення війни, військами Об'єднаної Європи була розбомблена масква. Вбито хутіна та вище керівницво раzіі".
Така альтернатива кредиту нам підходить.
13.12.2025 00:42 Ответить
Бельгія вже давно лежить під москальськими сіоністами. Ще років 25 тому бельгійці ремонтували покрівлі урядових споруд в Брюселі використовуючи орендований у москалів величезний гелікоптер. Продажні урядовці Бельгії - це віддзеркалення гнилих нутрощів Європейського Союзу...
13.12.2025 01:07 Ответить
Про Мальту. Після окупації Криму в 14 році був на Мальті. І там було напрочуд багато автівок з колорадськими стрічками всередині салону. Мене це дуже здивувало. Тож зараз вже не дивують різноманітні мальтійські заросійськості.
13.12.2025 01:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BmuP_gmnZ4Q

Яценюк на Еспресо з конферпенції безпеки в Брюсселі коментує ...
Чим США шокували Європу в своїй новій безпековій стратегії
13.12.2025 01:12 Ответить
У т ч в Брюсселі вивчили "программму миру з Маро-Лаго"- й спалила документ з вимогами необхідних уточнень а саме : наприклад про одну з них- УСІ ПАРЛАМЕНТИ КРАЇН учасниць, вклю=чаючи Сенат США повинні як закон проголосувати ті гарантії безпеки...

Чи не через - цю корнференцію в Брюсселі відмінена суботня зустріч у Парижі щодо мирного плану для України, яка мала відбутися в суботу, 13 грудня, високопоставлені представники України, США та європейських країн. Джерело: https://censor.net/ua/n3590225 зустріч
13.12.2025 01:26 Ответить
Ну есть и хорошие новости. Трампу они не достанутся)
13.12.2025 01:13 Ответить
НАТО: УКРАЇНА ДО КІНЦЯ РОКУ ОТРИМАЄ ЧЕРЕЗ PURL ОЗБРОЄННЯ НА $5млрд

До військової допомоги увійдуть системи ППО, ********** та критичні запчастини зі складів США.

До кінця року Україна отримає військове обладнання зі складів США на суму близько 5 млрд доларів у межах https://zn.ua/ukr/europe/posilennja-na-tli-peremovin-norvehija-vidiljaje-piv-miljarda-na-amerikansku-zbroju-dlja-ukrajini-.html механізму PURL. Основний акцент у цих постачаннях - на засобах протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю Суспільному https://suspilne.media/1187116-nato-ukraina-otrimae-cerez-purl-*********-na-5-mlrd-osnovnij-akcent-na-ppo/ повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська.

За її словами, саме механізм PURL дозволяє оперативно закривати найнагальніші потреби Сил оборони.

«Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL - це буквально різниця між життям і смертю», - зазначила заступниця генсека НАТО.
13.12.2025 01:17 Ответить
Завтра трампаксу моча мацковскай прастітутки стукне в голову, і всі тільки й бачили ті 5 млрд.
13.12.2025 03:57 Ответить
Разом з Трампом нехай пошукають.
13.12.2025 01:34 Ответить
І ця курка мелоні вже теж заквохкала за бельгійскою вафлею - завжди була стрьомною мавпочкою.
13.12.2025 01:35 Ответить
И я их понимаю
Пусть Владимир Александрович
Достанет денюжку из СВОЕГО загашника
Пусть его ПАЦАНЫ скинутся
Миндич и его товарищи с пейсами
Чернышов и Баканов
Ермак и Татаров
На залоги за своих курв Владимир Александрович
Денюжку нашел
Ну вот пусть и на Украину найдет
Пора КОПИЛОЧКУ ВСКРЫВАТЬ, ВОВОЧКА!!!!!
Пора квартирку в Лондоне продать
Дачку в Италии
Все равно пожить в них у тебя шанса уже не будет
А Лукьяновское СИЗО мы тебе всем народом оплатим
Я могу даже подкатить тебе старое фортепиано
Вспомнишь ,что ты еще и ПИАНИСТ!!!!!

13.12.2025 01:56 Ответить
Невже хтось чекав від секретутки берлусконі чогось іншого? Пафосно пздіти ні про що і обіцяти щось, уже всі навчилися, наший віслюк один з перших в цьому. А от коли дивишся на справи , то відразу видно ху іс ***.
13.12.2025 03:56 Ответить
А навіщо нам гроші? У нас є томос!
13.12.2025 07:43 Ответить
Навіщо тобі срака, ящо ти через голову сереш?
13.12.2025 08:19 Ответить
Консерви потихеньку відкриваються.
13.12.2025 08:31 Ответить
Хто бачив, як Жоржа виступає перед натовпом? Це як дуче Беніто з кінохроніки ожив в жіночій подобі
13.12.2025 08:51 Ответить
Замість повпливати на Трампа, щоб той тиснув на пуйла ,а не на Україну, для закінчення війни, вони шукають гроші для продовження війни.
13.12.2025 09:19 Ответить
 
 