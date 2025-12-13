Италия и еще три государства ЕС призвали искать альтернативу кредиту Украине за счет российских активов, - СМИ

Италия, Болгария и Мальта присоединились к призывам Бельгии о поиске альтернатив схемы предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов. Это ставит под угрозу планы ЕС по принятию так называемого "репарационного кредита" на решающем саммите на следующей неделе.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на совместное заявление стран, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорится в заявлении 4 стран

"Четыре страны заявили, что поддерживают недавнее предложение Европейской комиссии о бессрочном замораживании суверенных фондов Москвы, хранящихся в ЕС, но предупредили, что этот шаг не должен "препятствовать" любому потенциальному использованию денежных средств для поддержки военных усилий Киева", - говорится в заявлении стран.

Кроме этого, Италия, Болгария, Мальта и Бельгия призвали Еврокомиссию и Евросовет "продолжать изучать и обсуждать альтернативные варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предполагаемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или временных решений, чтобы обеспечить непрерывность поддержки до того, как любой из предложенных вариантов сможет эффективно вступить в силу".

Замораживание российских активов

Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

