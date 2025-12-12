РУС
2 063 44

€210 млрд активов РФ останутся на территории ЕС до выплаты репараций Украине, - Каллас

каллас

Российские активы на сумму до 210 млрд евро останутся на территории ЕС, пока Россия не выплатит Украине полную компенсацию за нанесенный ущерб за начатую войну.

Об этом сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Замораживание активов РФ

Она прокомментировала решение послов Европейского Союза утвердить применение процедуры для долгосрочного замораживания российских активов.

По ее словам, это решение гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, пока Россия полностью не выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

"Мы продолжаем усиливать давление на Россию, пока она не начнет серьезно относиться к переговорам. Заседание Европейского совета на следующей неделе будет решающим для обеспечения финансовых потребностей Украины на следующие годы", - добавила Каллас.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

+7
А Україні то що? Ви залишили гроші в себе. Ну? А краще б прозвучало :" заморожені рос активи підуть на зброю для України".
12.12.2025 21:56 Ответить
+5
Главное не написали
Теперь это решение - бессрочное !!!!
Именно это важно
А до этого решение о заморозке принималось каждые полгода
Теперь никакой Орбан ничего не может изменить
И что особенно важно - у путина сегодня будет истерика!!!!
Желаю истерике путина прикончить путина
Или хотя бы довести суку до инсульта
12.12.2025 21:58 Ответить
+4
А відсоток від цієї суми надайте зброєю! Не "налічкой"
12.12.2025 21:55 Ответить
А відсоток від цієї суми надайте зброєю! Не "налічкой"
12.12.2025 21:55 Ответить
А Україні то що? Ви залишили гроші в себе. Ну? А краще б прозвучало :" заморожені рос активи підуть на зброю для України".
12.12.2025 21:56 Ответить
"зброя України" у вигляді сотень, або тисяч "міндічів" рівномірно ропорошується по всьому світу білому...
12.12.2025 22:06 Ответить
...що до зброї... У нас, як виявляється, її вже надлишок і зєлєбобіки починають нею торгувати. Це просто жесть.
12.12.2025 22:12 Ответить
Міндіч з шиферами і зеленський, уже і так по мільйону усього навалили язиками перед ЗМІ !!
Єрмак з Генпрокурором уже і так, усе надлишкове ОВТ, просто роздають волонтерам, щоб покрили недостачу на фронті!!!,?…
12.12.2025 22:40 Ответить
це теж саме,що мiжнароднi збройнi сили будуть надiсланi для пiдтримки миру лище пiсля закiнчення вiйни
12.12.2025 22:09 Ответить
Так так і планувалося!!! Не в зелені лапи з заленим слизом... А на виробництво у ЕС, яке спонсорується з цього фонду.
12.12.2025 22:15 Ответить
Главное не написали
Теперь это решение - бессрочное !!!!
Именно это важно
А до этого решение о заморозке принималось каждые полгода
Теперь никакой Орбан ничего не может изменить
И что особенно важно - у путина сегодня будет истерика!!!!
Желаю истерике путина прикончить путина
Или хотя бы довести суку до инсульта
12.12.2025 21:58 Ответить
Мінус 4 дублера із 8 чи скільки там їх - теж результат
12.12.2025 22:05 Ответить
++++
12.12.2025 22:14 Ответить
Якщо не можуть дати на Військо, на оборону мирняка від орків то хай хоча б взаємно "заморозять" щоб державний борг закрити!!
Він при ЗЄмразюзі більше вже 180 млРД долларів$ !!!
А без боргу у нас би був ХОЧ якийсь інвест клімат за паростки довіри до країни...
12.12.2025 22:00 Ответить
Та й відсотки такого боргу щорічна ноша для бюджету
12.12.2025 22:06 Ответить
Трампло лютує!
12.12.2025 22:05 Ответить
// пойді випій кофєє рецепт коломойші
12.12.2025 22:16 Ответить
А після виплати репарацій можете залишити їх собі!
12.12.2025 22:06 Ответить
Як показує практика, то репарацію виплачують ті кого "перемогли"... Щось не схоже, щоб рф була "переможеною".
12.12.2025 22:09 Ответить
Теоретично через суд.
Але це може зробити країна яка має Дипломатів а не дуриків і Лопату.
Аба крахна в якої міцні офіційні союзники.
12.12.2025 22:18 Ответить
В тому то і справа, що "теоретично"... МКС видав "орден на арешт". Була хоча б одна спроба виконати це рішення?)
12.12.2025 22:23 Ответить
Не просите Европу быть святее Папы римского
После ДВУШЕК НА МОСКВУ
Нам надо поскромнее быть....
ДВУШКИ на Москву отправляли прямо путину
На которого ордер!
Не помешало же это Зеленскому долляры в Кремль отправлять!!!!
12.12.2025 22:31 Ответить
РФ в глазах мира - ПРЕСТУПНИК На
Напав на Украину ,
РФ нарушила международное право
А ведь под всеми документами про послевоенное мироустройство
Стоят подписи руководителей СССР
РФ правонаследница СССР
Должна выполнять договоры ,которые подписал СССР
Не выполнила?
Значит включаются все механизмы
Чтобы принудить РФ платить компенсации
Лукойл попал под санкции?
У него через суды заберут всю недвижимость по миру
Путина вообще не заботит свой народ
А вот бабло
Которое он считает своим- его очень заботит
Сегодняшнее решение ЕС - это УДАР В ЧЕЛЮСТЬ И ПАХ путина ОДНОВРЕМЕННО
12.12.2025 22:27 Ответить
Приминяйте фантазувати! В очках якого "світу" рф злочинець? Більшості країн пофіг на цю війну і на так зване "міжнародне право"... І це сувора реальність.
12.12.2025 22:35 Ответить
Вы меня насмешили
Индия платит России - В РУПИЯХ
Потому что в долларах нельзя !!!!
Даже такая страна как Индия ссыт
Чтобы ей не перекрыли банковские платежи
И такое сплошь и рядом
Практически все западные компании ушли из России
Не потому что они переживали за Украину
А потому что они боялись санкций
Которые могут сделать тебя банкротом
Путинские олигархи из судов на Западе не вылазят!!!
Просят санкции снять!!!!!
12.12.2025 22:41 Ответить
То - кацапській версії . А фактично -
.
12.12.2025 22:35 Ответить
Читайте уважно, що я написав: "як показує практика...".

 І приклад Німеччини, як раз і підтверджує мої слова. Вони були агрессорами, але були "переможенними" і саме тому, вони виплачували "репарації". В той самий час, їх тимчасові союзники - "СРСР", які також були агрессорами частково, але опинилися на боці "переможців", ніяких репарацій не виплачивали.
12.12.2025 22:40 Ответить
Ключове тут - репарації виплачує країна агресор , а не жертва . Незалежно від того хто виграє війну . Кацапи це інтерпретують на свій лад . таким чином що мовляв - це країна яка програла війну має і платити репарації . Але - https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule150 Міжнародне право в його ********* розумінні під репараціями має на увазі зобовʼязання держави, яка порушила норми міжнародного права, повною мірою відшкодувати завдану втрату чи шкоду. Тобто держава повинна сплачувати репарації не тільки тоді, коли програла війну, а й за будь-які випадки порушення міжнародного права, які завдали шкоди.
Тому європейці і говорять про те що репарації має сплатити кацапія - Україні , незалежно від того виграє вона війну чи програє.
12.12.2025 22:59 Ответить
Будь ласка, наведіть мені приклад в ******** історії, коли так зване "міжнародне право" спрацювало і "агрессор" який вийшов "переможцем", виплачував репарації?

P.s. Я реаліст і як би нам не хотілось, але війна в Україні, не стане цим самим "прецедентом"...
12.12.2025 23:07 Ответить
Я й не стверджую що кацапи погодяться нам добровільно сплатити репарації . Я лише кажу про те як має бути згідно міжнародного права .
А якщо ЄС прийме рішення про репараційний кредит , це і будуть репарації рф сплачені Україні ( частина їх ) , правда вже - примусові .
Фактично - Україна отримає репарації - в кредит , а віддасть його лише коли кацапня відшкодує нам завдані збитки . Ну а якщо не відшкодує - цей кредит нас повертати не змусять . Саме такий фокус ЄС і хоче провернути .
Читаю соцмережі , кацапи там зараз в **** від такої перспективи . !!
12.12.2025 23:28 Ответить
Ну наче норм...
А їх вистачить?
12.12.2025 22:14 Ответить
на трохи,прибарахлитись .
12.12.2025 22:17 Ответить
Клоун-дебіл-зрадник ні слвом про реперації.******** наріт заслуговує на такого лідора
12.12.2025 22:15 Ответить
Ніколи расєя нічого не виплатить. І тому Україна нічого не отримає
12.12.2025 22:16 Ответить
виплатить,тільки не при придурку ЗЕ,якого раха поставила,як яника
12.12.2025 22:18 Ответить
Це добра звістка.
Трумп залишився збоку від цих грошей.
Тепер головне - контроль зє-шобли, за використанням кредитів по цій заставі.
12.12.2025 22:18 Ответить
Щоб не вийшло так шо по факту ЄС вирішить собі залишити ту "репарацію" за всі їх старання надмірні.
12.12.2025 22:21 Ответить
Виплатять полякам компенсації, за те що їх громадяни "страждали" від шуму польської авіації, яка була вимушена літати, коли Україну атакували...
12.12.2025 22:47 Ответить
Хоч щось позитивне за останній час
12.12.2025 22:26 Ответить
Трампу поводили по губам. Тепер спільний з ****** гешефт ціною України не зовсім окуповується рудому п*дрілі
12.12.2025 22:26 Ответить
210 лярдів рашистських грошей працюють на ЄС .3,14ДЕРАЦІЯ ХЕР БУДЕ ВИПЛАЧУВАТИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ЯКІСЬ ГРОШІ УКРАЇНІ,А УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ ЗАЛИШИВСЯ ОСТАННІЙ КУЙ БЕЗ СОЛІ...НАВОЛОЧ...
12.12.2025 22:43 Ответить
Ну, скажем честно, от Трампа деньги спасли, но дойдут ли они до Украины это тоже ещё тот вопрос. Вполне может случиться так, что по плану Трампа нам могло бы хоть что-то обломиться. А в будущем не обломиться ничего. Но это мы узнаем ещё не скоро.))
12.12.2025 22:44 Ответить
Чергове потужне рішення від геніїв з європейського союзу! Пані Каллас не хоче уточнити, що буде з грошима, якщо кацапи відмовляться виплачувати репарації, адже кошти заморожені навічно до закінчення виплати компенсації? Тобто репарація не виплачується - грошей ніхто не торкається, а кацапи чекають зміни політичної кон'юктури та відміни цього рішення через кілька років.
12.12.2025 23:00 Ответить
12.12.2025 23:04 Ответить
На відсотки накуплять собі зброї у США і ніяких кредитів зеленій банді.
12.12.2025 23:17 Ответить
Похоже я тут один читаю новости дальше заголовка
Украина по факту получит большую часть этих денег в 2026.
Все слова про заморозку и репарации это просто часть схематоза ЕС чтобы избежать судебных исков
12.12.2025 23:38 Ответить
 
 