€210 млрд активов РФ останутся на территории ЕС до выплаты репараций Украине, - Каллас

Российские активы на сумму до 210 млрд евро останутся на территории ЕС, пока Россия не выплатит Украине полную компенсацию за нанесенный ущерб за начатую войну.

Об этом сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Замораживание активов РФ

Она прокомментировала решение послов Европейского Союза утвердить применение процедуры для долгосрочного замораживания российских активов.

По ее словам, это решение гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, пока Россия полностью не выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

"Мы продолжаем усиливать давление на Россию, пока она не начнет серьезно относиться к переговорам. Заседание Европейского совета на следующей неделе будет решающим для обеспечения финансовых потребностей Украины на следующие годы", - добавила Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Использование россактивов в пользу Украины возможно, если союзники снизят риски для Бельгии, - де Вевер

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также: Многолетнее финансирование Украины имеет решающее значение, - Каллас