€210 млрд активов РФ останутся на территории ЕС до выплаты репараций Украине, - Каллас
Российские активы на сумму до 210 млрд евро останутся на территории ЕС, пока Россия не выплатит Украине полную компенсацию за нанесенный ущерб за начатую войну.
Об этом сообщила в соцсети Х глава дипломатии ЕС Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.
Замораживание активов РФ
Она прокомментировала решение послов Европейского Союза утвердить применение процедуры для долгосрочного замораживания российских активов.
По ее словам, это решение гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, пока Россия полностью не выплатит Украине компенсацию за нанесенный ущерб.
"Мы продолжаем усиливать давление на Россию, пока она не начнет серьезно относиться к переговорам. Заседание Европейского совета на следующей неделе будет решающим для обеспечения финансовых потребностей Украины на следующие годы", - добавила Каллас.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
Єрмак з Генпрокурором уже і так, усе надлишкове ОВТ, просто роздають волонтерам, щоб покрили недостачу на фронті!!!,?…
Теперь это решение - бессрочное !!!!
Именно это важно
А до этого решение о заморозке принималось каждые полгода
Теперь никакой Орбан ничего не может изменить
И что особенно важно - у путина сегодня будет истерика!!!!
Желаю истерике путина прикончить путина
Или хотя бы довести суку до инсульта
Він при ЗЄмразюзі більше вже 180 млРД долларів$ !!!
А без боргу у нас би був ХОЧ якийсь інвест клімат за паростки довіри до країни...
Але це може зробити країна яка має Дипломатів а не дуриків і Лопату.
Аба крахна в якої міцні офіційні союзники.
После ДВУШЕК НА МОСКВУ
Нам надо поскромнее быть....
ДВУШКИ на Москву отправляли прямо путину
На которого ордер!
Не помешало же это Зеленскому долляры в Кремль отправлять!!!!
Напав на Украину ,
РФ нарушила международное право
А ведь под всеми документами про послевоенное мироустройство
Стоят подписи руководителей СССР
РФ правонаследница СССР
Должна выполнять договоры ,которые подписал СССР
Не выполнила?
Значит включаются все механизмы
Чтобы принудить РФ платить компенсации
Лукойл попал под санкции?
У него через суды заберут всю недвижимость по миру
Путина вообще не заботит свой народ
А вот бабло
Которое он считает своим- его очень заботит
Сегодняшнее решение ЕС - это УДАР В ЧЕЛЮСТЬ И ПАХ путина ОДНОВРЕМЕННО
Индия платит России - В РУПИЯХ
Потому что в долларах нельзя !!!!
Даже такая страна как Индия ссыт
Чтобы ей не перекрыли банковские платежи
И такое сплошь и рядом
Практически все западные компании ушли из России
Не потому что они переживали за Украину
А потому что они боялись санкций
Которые могут сделать тебя банкротом
Путинские олигархи из судов на Западе не вылазят!!!
Просят санкции снять!!!!!
.
І приклад Німеччини, як раз і підтверджує мої слова. Вони були агрессорами, але були "переможенними" і саме тому, вони виплачували "репарації". В той самий час, їх тимчасові союзники - "СРСР", які також були агрессорами частково, але опинилися на боці "переможців", ніяких репарацій не виплачивали.
Тому європейці і говорять про те що репарації має сплатити кацапія - Україні , незалежно від того виграє вона війну чи програє.
P.s. Я реаліст і як би нам не хотілось, але війна в Україні, не стане цим самим "прецедентом"...
А якщо ЄС прийме рішення про репараційний кредит , це і будуть репарації рф сплачені Україні ( частина їх ) , правда вже - примусові .
Фактично - Україна отримає репарації - в кредит , а віддасть його лише коли кацапня відшкодує нам завдані збитки . Ну а якщо не відшкодує - цей кредит нас повертати не змусять . Саме такий фокус ЄС і хоче провернути .
Читаю соцмережі , кацапи там зараз в **** від такої перспективи . !!
А їх вистачить?
Трумп залишився збоку від цих грошей.
Тепер головне - контроль зє-шобли, за використанням кредитів по цій заставі.
Украина по факту получит большую часть этих денег в 2026.
Все слова про заморозку и репарации это просто часть схематоза ЕС чтобы избежать судебных исков