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Новини Використання заморожених активів РФ Репарації з Росії
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€210 млрд активів РФ залишаться на території ЄС до виплати репарацій Україні, - Каллас

каллас

Російські активи на суму до 210 млрд євро залишаться на території ЄС, доки Росія не виплатить Україні повну компенсацію за завдані збитки за розпочату війну.

Про це повідомила у соцмережі Х очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Замороження активів РФ

Вона прокоментувала рішення послів Європейського Союзу затвердили застосування процедури для довгострокового замороження російських активів.

За її словами, це рішення гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, поки Росія повністю не виплатить Україні компенсацію за завдану шкоду.

"Ми продовжуємо посилювати тиск на Росію, доки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Засідання Європейської ради наступного тижня буде вирішальним для забезпечення фінансових потреб України на наступні роки", - додала Каллас.

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Російські активи для допомоги Україні

  • Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
  • За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
  • Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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Автор: 

Євросоюз (15293) Каллас Кая (529) репарації (139) заморожені активи (880)
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Топ коментарі
+8
А Україні то що? Ви залишили гроші в себе. Ну? А краще б прозвучало :" заморожені рос активи підуть на зброю для України".
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12.12.2025 21:56 Відповісти
+6
Главное не написали
Теперь это решение - бессрочное !!!!
Именно это важно
А до этого решение о заморозке принималось каждые полгода
Теперь никакой Орбан ничего не может изменить
И что особенно важно - у путина сегодня будет истерика!!!!
Желаю истерике путина прикончить путина
Или хотя бы довести суку до инсульта
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12.12.2025 21:58 Відповісти
+4
А відсоток від цієї суми надайте зброєю! Не "налічкой"
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12.12.2025 21:55 Відповісти

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