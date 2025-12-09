Багаторічне фінансування України має вирішальне значення, - Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що надання Україні ресурсів, необхідних для оборони, не затягує війну, а навпаки - допомагає наблизити її завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каллас написала у Х.

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Вона подякувала міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському за організацію онлайн-консультації глав МЗС країн Ради держав Балтійського моря. За її словами, учасники обговорення одностайно підкреслили важливість підтримки Києва.

"Забезпечення багаторічного фінансування для України в грудні має вирішальне значення", - зазначила Каллас.

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Підтримка України

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України, особливо в умовах триваючих мирних переговорів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також відзначив продуктивні дискусії з Президентом Зеленським та лідерами ЄС щодо підтримки подальшого прогресу на шляху до справедливого та тривалого миру.

Антоніу Кошта повторив ключові меседжі Урсули фон дер Ляєн, наголошуючи на непохитності ЄС у принципових позиціях та підтримці України.

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