Многолетнее финансирование Украины имеет решающее значение, - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что предоставление Украине ресурсов, необходимых для обороны, не затягивает войну, а наоборот - помогает приблизить ее завершение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Каллас написала в Х.

Она поблагодарила министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за организацию онлайн-консультации глав МИД стран Совета государств Балтийского моря. По ее словам, участники обсуждения единодушно подчеркнули важность поддержки Киева.

"Обеспечение многолетнего финансирования для Украины в декабре имеет решающее значение", - отметила Каллас.

Поддержка Украины

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины, особенно в условиях продолжающихся мирных переговоров.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил продуктивные дискуссии с президентом Зеленским и лидерами ЕС о поддержке дальнейшего прогресса на пути к справедливому и прочному миру.

Антониу Кошта повторил ключевые месседжи Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнув непоколебимость ЕС в принципиальных позициях и поддержке Украины.

