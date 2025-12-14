Стармер и фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны в Украине и замороженные активы РФ

В субботу, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны РФ против Украины, а также использование замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Говорили о мирном плане

"Премьер-министр сегодня вечером провел беседу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине", - говорится в сообщении.

Стороны согласились, что сейчас "решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира".

Об активах РФ

Также Стармер и фон дер Ляйен обсудили "последний прогресс в вопросе мобилизации замороженных суверенных активов России".

"Кроме того, лидеры обсудили текущие переговоры по продвижению амбициозного пакета мер, объявленного на саммите Великобритании и ЕС в мае. Обе стороны отметили положительную динамику переговоров и выразили надежду достичь дальнейшего прогресса в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Замораживание российских активов

Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

