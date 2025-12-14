Стармер и фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны в Украине и замороженные активы РФ
В субботу, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны РФ против Украины, а также использование замороженных российских активов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
Говорили о мирном плане
"Премьер-министр сегодня вечером провел беседу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине", - говорится в сообщении.
Стороны согласились, что сейчас "решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира".
Об активах РФ
Также Стармер и фон дер Ляйен обсудили "последний прогресс в вопросе мобилизации замороженных суверенных активов России".
"Кроме того, лидеры обсудили текущие переговоры по продвижению амбициозного пакета мер, объявленного на саммите Великобритании и ЕС в мае. Обе стороны отметили положительную динамику переговоров и выразили надежду достичь дальнейшего прогресса в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Замораживание российских активов
- Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А все інше - потім!
Аеродром "Кіровське". У цьому районі зафіксовано наймасштабніші прильоти. Спочатку підписники повідомляли про чотири потужні вибухи, а вже за кілька хвилин їхня кількість зросла до семи. З аеродрому, судячи з усього, екстрено підняли у повітря авіацію.
Севастополь. Тут також було неспокійно. Зафіксовано потужний вибух поблизу мису Фіoлент, а над центром міста помітили проліт і винищувача.
Феодосія. Підписники каналу повідомили про два вибухи, до яких пізніше додався ще один.
Старокримський полігон. Над цим об'єктом прошмигнула ціла зграя дронів.
Окупанти визнають, що дронів багато. Підвищена загроза для Балаклави і Балаклавської ТЕС
У 2025 році Київ отримав найменшу військову підтримку від партнерів за весь час війни. Європейська допомога впала більш ніж удвічі: €4,24 млрд восени проти €9,9 млрд у середньому раніше, - EurActiv.
США призупинили допомогу з березня й наполягають, щоб Європа купувала американську зброю через PURL, але цього замало для компенсації.
За прогнозом Кільського інституту, 2025 рік може стати найгіршим за рівнем пакетів. Донори вже надали €32,5 млрд, потрібно ще €9,1 млрд, щоб вийти на середньорічний рівень €41,6 млрд з початку війни.