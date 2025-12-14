РУС
Стармер и фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны в Украине и замороженные активы РФ

В субботу, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны РФ против Украины, а также использование замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Говорили о мирном плане

"Премьер-министр сегодня вечером провел беседу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение убийств в Украине", - говорится в сообщении.

Стороны согласились, что сейчас "решающий момент для будущего Украины, и что Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира".

Об активах РФ

Также Стармер и фон дер Ляйен обсудили "последний прогресс в вопросе мобилизации замороженных суверенных активов России".

"Кроме того, лидеры обсудили текущие переговоры по продвижению амбициозного пакета мер, объявленного на саммите Великобритании и ЕС в мае. Обе стороны отметили положительную динамику переговоров и выразили надежду достичь дальнейшего прогресса в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Замораживание российских активов

  • Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

Топ комментарии
+2
Відкликати Чебурєка із США - це перше....
А все інше - потім!
показать весь комментарий
14.12.2025 00:19 Ответить
+1
Секретные сделки рушатся: ФБР, Умеров и новая "Ялта". Украина на грани предательства /№1065/ Швець
показать весь комментарий
14.12.2025 00:20 Ответить
+1
https://t.me/VVgorkovenko/17617 Володимир Горковенко:

У 2025 році Київ отримав найменшу військову підтримку від партнерів за весь час війни. Європейська допомога впала більш ніж удвічі: €4,24 млрд восени проти €9,9 млрд у середньому раніше, - EurActiv.

США призупинили допомогу з березня й наполягають, щоб Європа купувала американську зброю через PURL, але цього замало для компенсації.

За прогнозом Кільського інституту, 2025 рік може стати найгіршим за рівнем пакетів. Донори вже надали €32,5 млрд, потрібно ще €9,1 млрд, щоб вийти на середньорічний рівень €41,6 млрд з початку війни.
показать весь комментарий
14.12.2025 01:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Фбр його не випускає поки не здасть усю шоблу
показать весь комментарий
14.12.2025 00:30 Ответить
.... поки не підпише капітуляцію!
показать весь комментарий
14.12.2025 00:54 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2025 07:27 Ответить
Тимчасово окупований Крим ввечері у суботу, 13 грудня, перебуває під комбінованою атакою. Сотні безпілотників та ракети летять до півострова, а у російських Z-пабліках справжня паніка, там бояться довгих "Нептунів" і тремтять заздалегідь.
показать весь комментарий
14.12.2025 00:41 Ответить
Telegram-канал "Кримський вітер", з посиланням на повідомлення своїх підписників, почав публікувати оперативну інформацію про наслідки ударів у ключових військових локаціях.
Аеродром "Кіровське". У цьому районі зафіксовано наймасштабніші прильоти. Спочатку підписники повідомляли про чотири потужні вибухи, а вже за кілька хвилин їхня кількість зросла до семи. З аеродрому, судячи з усього, екстрено підняли у повітря авіацію.
Севастополь. Тут також було неспокійно. Зафіксовано потужний вибух поблизу мису Фіoлент, а над центром міста помітили проліт і винищувача.
Феодосія. Підписники каналу повідомили про два вибухи, до яких пізніше додався ще один.
Старокримський полігон. Над цим об'єктом прошмигнула ціла зграя дронів.
Окупанти визнають, що дронів багато. Підвищена загроза для Балаклави і Балаклавської ТЕС
показать весь комментарий
14.12.2025 00:45 Ответить
Ракети фламінго і горобець. Цілих дві ракети.
показать весь комментарий
14.12.2025 07:29 Ответить
14.12.2025 01:02 Ответить
"'Європа стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно". Потрібно для чого??? Одразу згадався Байден і його заяложене "we stand with Ukraine as long as it takes". Скільки ще ці стармери та урсули будуть цю пережовану гумку надувати?
показать весь комментарий
14.12.2025 07:42 Ответить
 
 