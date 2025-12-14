Це декларація війни, - Орбан розкритикував рішення ЄС про безстрокове замороження активів РФ

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо рішення, ухваленого напередодні інституціями Європейського Союзу, про безстрокове заморожування російських активів. Глава угорського уряду розкритикував цей крок, заявивши, що він, нібито є декларацією війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Орбан під час мітингу в Могачі різко розкритикував рішення Європейського Союзу про замороження російських активів.

"Захоплення сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді. Це декларація війни", - сказав Орбан під час так званого антивоєнного мітингу в Могачі, тобто одного з серії передвиборчих зустрічей з виборцями перед запланованими на квітень наступного року парламентськими виборами.

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Прем'єр-міністр Угорщини також оцінив, що ігнорування Будапешта при прийнятті рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".

Він також попередив своїх прихильників, що вони повинні підготуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".

Як повідомлялося, 12 грудня ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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