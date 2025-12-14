Это декларация войны, - Орбан раскритиковал решение ЕС о бессрочном замораживании активов РФ

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения, принятого накануне институтами Европейского Союза, о бессрочном замораживании российских активов. Глава венгерского правительства раскритиковал этот шаг, заявив, что он якобы является декларацией войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Орбан во время митинга в Могаче резко раскритиковал решение Европейского Союза о замораживании российских активов.

"Захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа. Это декларация войны", - сказал Орбан во время так называемого антивоенного митинга в Могаче, то есть одного из серии предвыборных встреч с избирателями перед запланированными на апрель следующего года парламентскими выборами.

Читайте также: Орбан о голосовании в Бельгии относительно запрета возвращения РФ замороженных активов: "Установление брюссельской диктатуры"

Премьер-министр Венгрии также оценил, что игнорирование Будапешта при принятии решения относительно российскх активов показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".

Он также предупредил своих сторонников, что они должны подготовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".

Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иск Центробанка РФ в отношении Euroclear является "спекулятивным", "репарационный заем" для Украины юридически обоснован, - Еврокомиссия