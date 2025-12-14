РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
342 7

47% граждан Германии выступают за использование замороженных активов РФ в пользу Украины, - опрос

Опрос в Германии: поддерживают ли использование активов РФ для Украины

Почти половина граждан Германии поддерживает использование замороженных активов РФ для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен Институтом Insa для газеты Bild am Sonntag.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, отмечается, что 47% опрошенных граждан Германии ответили "да" на вопрос о поддержке использования российских замороженных активов в пользу Украины. Однако "против" высказались 34% респондентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер и фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны в Украине и замороженные активы РФ

Замораживание российских активов

  • Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это декларация войны, - Орбан раскритиковал решение ЕС о бессрочном замораживании активов РФ

Автор: 

Германия (7425) опрос (2984) замороженные активы (474)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Також, за рахунок цих активів, можна збільшити допомогу нашим біженцям. В Україні, ці гроші все одно, підуть в чорну дірку
показать весь комментарий
14.12.2025 12:28 Ответить
Всі гроші ці повинні піти на засоби ураження росіян і фінансування ЗСУ і ГУР, щоб нанести максимальну шкоду окупаційним військам росіян, їх ВПК і економіці. І необхідна частина, на відновлення інфраструктури, щоб Україна могла нормально функціонувати.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
Біженці ідуть в жопу.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:05 Ответить
А скільки готові допомагати власним коштом, не питали чомусь.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:30 Ответить
Більшість - "за", хай ×уйло помахає грошам кінцівкою.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:30 Ответить
Дожить бы до того времени !
Ведь эти активы Украина может получить лишь в виде репараций за нанесенный ущерб
А это будет ой не скоро!!
Украина с деньгами, которые у нее стырил Коломойский
Разбирается уже 10 лет
А в это же время народ выбирает в президенты
ДРУГАНА КОЛОМОЙСКОГО - зеленского
Вот как такое возможно- для меня загадка!!!
Эти гребаные 73% должны благодарить Порошенко!!!
Порошенко спас их заощадження в Приват банке
Благодаря Порошенко, который принял решении о национализации
Привата- никто из этих 73 % не стал в один день - нищим!!!!!
Твари неблагодарные...
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
Ще 30% - це турки та сирійці, їм все одно.
показать весь комментарий
14.12.2025 13:04 Ответить
 
 