47% граждан Германии выступают за использование замороженных активов РФ в пользу Украины, - опрос
Почти половина граждан Германии поддерживает использование замороженных активов РФ для помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен Институтом Insa для газеты Bild am Sonntag.
В частности, отмечается, что 47% опрошенных граждан Германии ответили "да" на вопрос о поддержке использования российских замороженных активов в пользу Украины. Однако "против" высказались 34% респондентов.
Замораживание российских активов
- Напомним, что 12 декабря Европейский Союз договорился о бессрочном замораживании активов российского центрального банка, хранящихся в Европе. Это открывает путь для "репарационного кредита" для Украины.
Ведь эти активы Украина может получить лишь в виде репараций за нанесенный ущерб
А это будет ой не скоро!!
Украина с деньгами, которые у нее стырил Коломойский
Разбирается уже 10 лет
А в это же время народ выбирает в президенты
ДРУГАНА КОЛОМОЙСКОГО - зеленского
Вот как такое возможно- для меня загадка!!!
Эти гребаные 73% должны благодарить Порошенко!!!
Порошенко спас их заощадження в Приват банке
Благодаря Порошенко, который принял решении о национализации
Привата- никто из этих 73 % не стал в один день - нищим!!!!!
Твари неблагодарные...