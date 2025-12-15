США тиснуть і не готові до компромісу з Україною щодо мирної угоди, - The Wall Street Journal

Фото: колаж РБК-Україна

Представники американської делегації на перемовинах з Україною не бажають йти на компроміс та чинять тиск, щоб домовитися про мир до кінця року. Втім наразі між сторонами є суттєві розбіжності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

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Перетягування каната

За даними видання, переговори між Україною та її західними партнерами перетворилися на перетягування каната, навіть без участі Росії за столом переговорів.

Вашингтон наполягає на швидких рішеннях, тоді як Зеленський та його європейські прихильники стверджують, що залишаються суттєві розбіжності, які необхідно вирішити.

Також зазначається, що перемовини продовжаться сьогодні, а до них мають приєднатися кілька європейських лідерів.

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Ключові суперечки

Як пише Wall Street Journal, серед ключових пунктів суперечки - спротив України заклику Вашингтона вивести свої війська з частини східного Донбасу. Європейські та українські чиновники наполягають на чіткому визначенні дій США у разі порушення Росією мирної угоди та повторного нападу на Україну.

Обидва питання будуть у центрі уваги переговорів у Берліні.

Після завершення переговорів вчора пізно ввечері спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що обидві сторони провели поглиблені обговорення мирного плану.

"Було досягнуто значного прогресу, і вони знову зустрінуться завтра вранці", - сказав він.

Співрозмовник WSJ, поінформований про переговори у Берліні, назвав їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної угоди.

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Що передувало?

У неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Перемовини між делегаціями України та США тривали п'ять годин. Вони продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

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