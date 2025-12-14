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Новини Мирні перемовини
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Зустріч Зеленського з представниками Трампа розпочалася у Берліні. ФОТОрепортаж

У Берліні розпочалася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють агентство Reuters та президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Українську делегацію очолив Зеленський

Українську делегацію очолює Володимир Зеленський. Разом з ним на перемовинах присутні:

  • секретар РНБО Рустем Умєров,
  • перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця,
  • радник керівника Офісу президента Олександр Бевз
  • та керівник Генштабу Андрій Гнатов.

перемовини

перемовини

перемовини

перемовини

Зі сторони США - Віткофф та Кушнер 

Зі сторони США - зять та радника Дональда Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник США Стівен Віткофф.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

перемовини у Берліні

перемовини у Берліні

перемовини у Берліні

Напередодні Зеленський повідомляв, що головна тема обговорення в Берліні - пошук та узгодження "політичної домовленості" для закінчення війни Росії проти України.

Читайте також: Зеленський: Готуємось до зустрічі з американською стороною, працюємо над кожним пунктом драфтів

Автор: 

Зеленський Володимир (28184) США (26855) Мерц Фрідріх (466)
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Топ коментарі
+36
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецедентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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14.12.2025 17:43 Відповісти
+23
А агенти з нерухомості, зяті і свояки з нашого боку у делегації представлені?
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14.12.2025 17:34 Відповісти
+18
".... зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США..." - а невістка приїхала?
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14.12.2025 17:42 Відповісти

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