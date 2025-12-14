Зустріч Зеленського з представниками Трампа розпочалася у Берліні. ФОТОрепортаж

У Берліні розпочалася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють агентство Reuters та президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Українську делегацію очолив Зеленський

Українську делегацію очолює Володимир Зеленський. Разом з ним на перемовинах присутні:

секретар РНБО Рустем Умєров,

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця,

радник керівника Офісу президента Олександр Бевз

та керівник Генштабу Андрій Гнатов.

Зі сторони США - Віткофф та Кушнер

Зі сторони США - зять та радника Дональда Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник США Стівен Віткофф.

Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Напередодні Зеленський повідомляв, що головна тема обговорення в Берліні - пошук та узгодження "політичної домовленості" для закінчення війни Росії проти України.

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