Зеленський: Готуємось до зустрічей з представниками США та Європи щодо політичної домовленості про закінчення війни

Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зокрема, очікується багато подій в Берліні.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін – буде багато подій", - розповів президент.

Очікується доповідь Умєрова

Крім цього, глава держави повідомив, що очікує на доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та української переговорної команди по їхніх контактах, які вже відбулись.

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Напрацювання гарантій безпеки

"Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни", - сказав очільник держави.

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Зустрічі з представниками Трампа та європейськими партнерами

Також Зеленський анонсував свої зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами щодо "фундаменту миру – політичної домовленості про закінчення війни", наголосивши, що "зараз шанс значний".

"Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Дякую всім партнерам, які допомагають нам – допомагають Україні, і ми будемо цими днями в Берліні максимально активно, максимально конструктивно працювати з усіма, хто дійсно може зробити угоду нормальною", - додав глава держави.

Зустріч у Берліні

Раніше повідомлялося, що у Берліні очікується зустріч спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США, з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн.

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